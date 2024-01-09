مربط دبي يتألق في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

تألق مربط دبي للخيول العربية في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية التي اختتمت الأحد الماضي.

وشهدت البطولة مستويات عالية من التنافس، وأكد مربط دبي ومن جديد تميزه، مسجلاً إنجازاً في أول بطولات العام الجديد، وذلك بإحرازه لقبين ذهبيين ولقب فضي، وفوزه بجائزة أفضل مزرعة رائدة وجائزة الجواد الرائد.

استهلت الفوز الذهبي لمربط دبي المهرة الجديدة الواعدة ((دي نفايس))، وهي من فحل الإنتاج العالمي دي سراج ومن الفرس دي دانات، محرزة لقبها الذهبي الأول في أول ظهور لها. وأضاف المهر الواعد ((دي شخر))، وهو من الفحل دي شخاط والفرس العالمية دي شامخة، اللقب الذهبي الثاني لمربط دبي في البطولة.

كما انتزعت الفرس ((دي جورية)) ، اللقب الفضي. وتميز مربط دبي بالأفضلية بفوزه مجدداً بجائزة المزرعة الرائدة . كما فاز مجدداً بجائزة الجواد الرائد على مستوى الإمارات، وكان من نصيب المهر دي شخر بعد أن أحرز أعلى معدل في البطولة برصيد 92.80 نقطة.

نجاح متكامل

أشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية بالنجاح الكبير للبطولة التي توفرت لها كل وجوه التميز، وقال: ((نحن سعداء بهذا التطور المتميز لبطولة عجمان ومستوى الجودة التي طالت كل المستويات سواء الميدانية أم التنظيمية أم من حيث تطور جودة الخيل المنتجة في المرابط الوطنية. وليس لنا إلا أن نهنئ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لعجمان، على هذا النجاح المتكامل الذي انتقلت معه بطولة عجمان إلى مستوى متميز وأجمل)).

وأضاف التوحيدي: ((وبالنسبة لنا فنحن راضون تمام الرضا على النتائج الطيبة والممتازة التي حققها مربطنا في هذه البطولة الرائعة. وقد نلنا كما في بطولات عجمان السابقة العديد من المعادن النفيسة معززة بألقاب الأفضلية، والتي تؤكد جدارة مربط دبي بالمركز الأول المعروف بحيازته عالمياً منذ سنوات)).

من جانبه أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في بطولة عجمان، مشيداً بالمستوى العالي للبطولة.

وقال : النتائج التي حققها مربط دبي في بطولة تميزت بمستوى عالٍ من المنافسة، نتائج جيدة تناسب مكانة المربط الوطنية والعالمية .

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