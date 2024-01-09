«مزون» تعانق كأس الإيذاع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

وصل قطار منافسات هجن أبناء القبائل إلى ختام سن الصغار في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث استضاف ميدان المرموم يوم أمس أشواط سن الإيذاع لمسافة 6 كلم بمشاركة أكثر من 1211 مطية في منافسات الفترتين الصباحية والمسائية أبرزها 4 أشواط للرموز بمشاركة نخبة الهجن.

وتنطلق اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ عبر أشواط سن اللقايا البالغ عددها 33 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و17 شوطاً في الفترة المسائية من بينها أربعة أشواط لهجن الإنتاج.

وواصل شعار سعيد جابر عبدالله محمد في التألق لليوم الثاني على التوالي في أشواط الرموز بعد فوز ((مزون)) بكأس سمو ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح وجائزة المليون ونصف المليون درهم مسجلة زمناً قدره 8:55:2 دقائق.

وحصد ((متوكل)) لعلي سعيد سالم الزرعي بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم مسجلاً زمناً قدره 8:50:6 دقائق.

وانتزعت ((عنيدة)) لـ هدي بطي دميثان الشامسي كأس سمو ولي عهد دبي للإيذاع الأبكار في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة النقدية بقيمة مليون درهم مسجلة أفضل توقيت بلغ 8:50:0 دقائق.

واقتنص ((حبيب)) بشعار خليفة نصيب خليفه الخيلي بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج والجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 8:53:8 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز وسط فرحة عارمة من المشاركين.

كأس العرضة

من جهة أخرى، انطلقت الأشواط التأهيلية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لبطولة ((كأس فزاع للعرضة)) التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نسختها الأولى، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم.

وشهدت المنافسات التأهيلية مشاركة واسعة من دول الخليج عامة، وسلطنة عُمان بشكل خاص.

وأكد راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أنه للمرة الأولى على مستوى الدولة، بدأت المنافسات التأهيلية لبطولة ((كأس فزاع للعرضة))، لدول الخليج، على أن تنطلق بعدها منافسات مواطني دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة، قامت بعمل كبير لظهور هذه البطولة بالشكل الأمثل وبالطريقة التي تليق بالاسم الذي تحمله، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية والذكية من أجل ضمان أعلى معايير التحكيم.

وتابع: نراعي أعلى معايير السلامة للمشاركين في البطولة، حيث يرافقنا طاقم طبي متكامل طوال فترة الأشواط، مع إلزام المشاركين بارتداء واقي الصدر وخوذة الرأس.

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