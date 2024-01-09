كرنفال تراثي يزين سباقي «الشراعية 22 و60 قدماً» في دبي

تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها لتنظيم أولى فعاليات النادي في عام 2024 يومي الجمعة والسبت المقبلين مع سباقين تراثيين ضمن برنامج سباقات الموسم الرياضي 2023 ــــ 2024 وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم.

ويترقب عشاق الرياضات البحرية كرنفالاً تراثياً مع إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- المقرر يوم بعد غد في شواطئ جميرا ثم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- والذي سينطلق يوم السبت المقبل في شواطئ دبي.

ووجد الحدثان اهتماماً كبيراً من الملاك والنواخذة والبحارة لأهميتهما حيث يجمع سباق القوارب 22 قدماً أبطال المستقبل في رياضة الآباء والأجداد من فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 سنة فيما ستكون الإثارة في قمتها مع صراع العمالقة في أقوى الفئات سباق السفن 60 قدماً يوم السبت على مسار يمتد لأكثر من 20 ميلاً بحرياً.

وأعلنت اللجنة المنظمة مبكراً عن استكمال عملية التسجيل للمشاركة عبر البوابة الالكترونية للنادي حيث سيغلق باب التسجيل في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يوم غد الخميس فيما تتواصل عملية التسجيل في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً حتى يوم الجمعة موعد إغلاق باب التسجيل . الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم سباق الجولة الأولى من بطولة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في شهر أكتوبر الماضي وشهد السباق تتويج طاقم السفينة ((زلزال 25)).

وكان النادي قد افتتح الموسم في سبتمبر الماضي بالجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي شهدت تتويج القارب ((زلزال 77)).

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