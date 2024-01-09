بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف 18 الجاري

تنطلق منافسات النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف في الفترة من 18 وحتى 21 يناير الحالي، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغولف العالميين واللاعبين الهواة الموهوبين.

ويتصدر قائمة اللاعبين المشاركين في أول حدث ضمن سلسلة رولكس لسباق دبي 2024، الإيرلندي روري ماكلروي، المصنّف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة، والذي يسعى للدفاع عن لقبه ورفع كأس الدلة الشهير للمرة الرابعة، كما ينضم إلى ماكلروي برايان هارمان، حامل لقب البطولة المفتوحة، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، وكل من بادريج هارينغتون وفرانشيسكو موليناري وآدم سكوت.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة الدنماركي نيكولاي هوغارد، الفائز الأخير بسلسلة رولكس والذي حقق أيضاً المركز الأول في بطولة جولة دي بي وورلد في ختام الموسم الأخير، وينضم إليه أيضاً شقيقه التوأم الفائز بجولة دي بي وورلد أربع مرات راسموس هوغارد.

مجموعة مميزة

ويعد الثنائي الدنماركي من ضمن مجموعة مميزة من اللاعبين المشاركين في بطولة هذا العام والحائزين على عدد من الألقاب خلال مسيرتهم، ومنهم أدريان ميرونك، الفائز بثلاث بطولات في 2023، وريان فوكس، الذي حقّق فوزه الرابع في جولة دي بي وورلد والأول في سلسلة رولكس الموسم الماضي، في حين يستعد نجم جولة بي جي إيه الصاعد، كاميرون يونغ، لمشاركته الأولى في البطولة، ويعود لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، برفقة شركاء الفوز في روما تومي فليتوود وتيريل هاتون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز