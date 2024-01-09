الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي السبت في أبوظبي

رحب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالوفود المشاركة والفرق والأبطال العالميين المشاركين في منافسات الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي الحديث التي تستضيفها العاصمة أبوظبي يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إنهم سعيدون للغاية بإقامة البطولة العالمية التي تمثل المحطة السابعة في الموسم الرابع من الحدث الأكبر والأضخم والأهم على الساحة في هذه الرياضة والذي يجمع نخبة الفرق العالمية وأفضل الأبطال من أصحاب الإنجازات والألقاب في البطولات العالمية والأولمبية.

وأكد الشيح أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي تمثل دعماً حقيقياً لجهودنا في اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث من أجل تعزيز مكانة رياضاتنا وبناء قاعدة من محبيها، خصوصاً وأن الحدث يشهد تجارب فاعلة لمختلف قطاعات المجتمع ومنها المرأة والناشئين للاستفادة من خبرات عمالقة الإبحار.

فرصة رائعة

وأضاف: سيكون عشاق الرياضات البحرية ومحبي رياضات الشراعية الحديثة في دولة الإمارات والمنطقة بأثرها أمام فرصة رائعة لمتابعة الفعاليات خصوصاً جمهورها الذي ستتاح له فرصة مشاهدة النخبة من أبطال الإبحار الشراعي عن كثب في هذا التجمع الفريد.

وأوضح الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان: لقد أعطى وجود أبوظبي إضافة جديدة لهذه البطولة مع الدعم الكبير من مؤسساتنا الوطنية التي تشارك في رعاية الحدث مثل الشريك الاستراتيجي شركة - مبادلة - للاستثمار ومجلس أبوظبي الرياضي الجهة المستضيفة مما يسهم في الترويج لمعالم الدولة والإمارة.

دعوة

وأشار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إلى أن الحدث العالمي الكبير يتيح فرصة نادرة للجمهور الكريم من عشاق الرياضات البحرية لا تتوفر إلا في هذه البطولة بمتابعة السباق على مسار أشبه بمسرح أو ملعب أو حلبة للاستمتاع بسباق مثير بين قوارب الكاتمران -50 - تصل سرعتها إلى 100 كلم/ساعة مما يخلق إثارة متناهية وتنافساً شريفاً وجميلاً.

وتمنى رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث في ختام حديثه النجاح والتوفيق لجميع اللجان المنظمة والفرق لتقديم نسخة متميزة ورائعة، موجهاً الدعوة إلى الجمهور الكريم من أجل متابعة الفعاليات، متمنياً أن يحظى السباق بالإقبال المطلوب ويحقق أهدافاً بعيدة من بينها خلق قاعدة جماهيرية كبيرة وزيادة اهتمام المجتمع المحلي برياضة الشراع الحديث.

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