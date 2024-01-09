التاريخ يرشح الإمارات إلى الدور ثمن النهائي لكأس آسيا

يرشح التاريخ وصول منتخبنا الوطني الأول إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر، خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، عندما يلتقي منتخبات هونغ كونغ، وفلسطين، وإيران أيام 14 و18 و23 يناير الجاري، في الجولات الأولى والثانية والثالثة بالترتيب، ضمن المجموعة الثالثة من البطولة المشارك فيها 24 منتخباً، ويتأهل منهم أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

أفضلية لـ((الأبيض))

يملك منتخبنا الوطني أفضلية تاريخية أمام منتخبي هونغ كونغ، وفلسطين، قبل مواجهتهما في كأس آسيا، التي لم تشهد من قبل أي مواجهات بين ((الأبيض)) والمنتخبين، وسبق أن فاز منتخبنا على منتخب هونغ كونغ في 3 مواجهات جمعت بينهما، والفوز الأول كان بنتيجة 4 - 1 في لقاء ودي جرى يوم 3 سبتمبر 2003، والفوزان الثاني والثالث بنتيجة واحدة 4 - 0 في 15 من شهري أكتوبر ونوفمبر 2013، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2015.

وفيما سبق واجه ((الأبيض)) نظيره منتخب فلسطين 4 مرات، وخسر اللقاء الأول في 23 أغسطس 1999 بنتيجة 0 - 1، في دورة الألعاب العربية، ثم تعادل المنتخبان سلبياً في 10 أكتوبر 2009 في لقاء ودي، وفاز بعدها منتخبنا مرتين بنتيجة واحدة 2 - 0 في 8 سبتمبر 2015 و24 مارس 2016، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

المنافس الأقوى

تعتبر مواجهة منتخبنا نظيره الإيراني التحدي الخاص والأقوى في المجموعة الثالثة لهذا الجيل من نجوم ((الأبيض))، إذ لم يسبق أن حقق منتخبنا الفوز في المواجهات، التي جمعت بين المنتخبين بداية من الأول من ديسمبر 1984، عندما خسر منتخبنا 0 - 3 في كأس آسيا، وخلال 14 مباراة لم يحقق ((الأبيض)) سوى 3 تعادلات، وخسر باقي مبارياته.

وستكون المواجهة المنتظرة بين منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني يوم 23 يناير الجاري، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، السادسة في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس آسيا، وبعد أن كانت البداية في نسخة 1984، خسر الأبيض 0 - 1 في نسخة 1988، وتعادل سلبياً في نسخة 1992، وخسر 0 - 3 و 0 - 1 في نسختي البطولة القارية عامي 2011 و2015.

رؤية فنية

يرى فارس جمعان لاعب الجزيرة السابق أن واقع كرة القدم حالياً يختلف كثيراً عن الماضي، والدليل أن هناك منتخبات كانت تخسر بالسبعة والتسعة أهداف، ولكنها الآن تحقق نتائج جيدة مع منتخبات تصنف على قمة الأفضل في القارة الآسيوية، وأكد أن هذا الأمر نتاج طبيعي للتطور الحالي في اللعبة، وزيادة شعبيتها عالمياً، وشدد على أن الأداء ليس مطلوباً في مثل تلك البطولات، وأن النتائج ستكون الأهم، وهي ما يجب أن يسعى إليها لاعبو ((الأبيض))، وذلك من خلال التركيز على الواقع دون الالتفات للتاريخ.

وأشار إلى أن كرة القدم لعبة جماعية، وتعتمد على مواجهة بين 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، وإلى أن الأكثر تركيزاً وهدوءاً سيكون الأقدر على تحقيق الانتصار، ولذا طالب لاعبي المنتخب الوطني بالأداء بروح قتالية عالية، والحرص على تنفيذ تعليمات البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، بكل دقة إذا أراد ((الأبيض)) الذهاب بعيداً في تلك البطولة، وأوضح أن بينتو قادر على اختيار التشكيلة والطريقة المناسبة لمصلحة المنتخب، رغم نقص خبرة بعض اللاعبين، لاعتماد قائمة المنتخب المشاركة في النهائيات الآسيوية على مجموعة كبيرة من الشباب.

وتوقع جمعان تأهل منتخبنا عن المجموعة الثالثة من الدور الأول للبطولة الآسيوية، وتمنى إبعاد اللاعبين عن الضغوطات حتى يمكنهم تقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب، مبيناً أن الوصول إلى أدوار متقدمة أمر منتظر ومتوقع من الجيل الحالي من اللاعبين، إلا أن الفوز باللقب صعب، ولكنه ليس مستحيلاً في عالم كرة القدم، ويبقى المهم من إدارة المنتخب واللاعبين وهو التكاتف والبعد عن الضغوط.

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