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طاقمنا الدولي يجتاز اختبارات اللياقة البدنية للآسيوية

1/9/2024 7:27:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اجتاز طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي، وعمر آل علي ((حكام الساحة))، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري ((الحكمين المساعدين))، اختبارات اللياقة البدنية التي أجرتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي السبت الماضي، ضمن معسكر إعداد حكام بطولة كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت لجنة الحكام الآسيوية اختارت في شهر سبتمبر من العام الماضي 74 حكماً وحكماً مساعداً من 18 اتحاداً وطنياً لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، وضمت قائمة حكام البطولة خمسة حكام إماراتيين.

وسبق للجنة أن نظمت في مقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور في شهر أكتوبر الماضي، دورة تدريبية للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة.

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