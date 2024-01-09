«شبح قلة المال» يهدد بانفراط عقد «الهواة»

بعد أعوام من الاستقرار، شهدت فيها منافسة دوري الأولى زيادة عدد الفرق إلى 17 فريقاً، ها هو كابوس ضعف الموارد وقلة المال يطل برأسه من جديد، مما يهدد بانسحاب بعض الأندية صاحبة الإمكانات المادية الضعيفة.

وأعلنت إدارة الرمس والجزيرة الحمراء اتجاههما لسحب اسم الفريق الأول لكرة القدم من قائمة منافسات دوري الأولى مع نهاية مباريات مرحلة الذهاب والتي تبقى عليها جولتان فقط، وكان الناديان ((الرمس والجزيرة الحمراء)) انسحبا قبل سبعة أعوام قبل أن يعودا من جديد بإمكانات أيضاً متواضعة حيث يحصل الرمس على 60 ألف درهم شهرياً دعماً من الهيئة العامة للرياضة، في وقت لا يحصل فيه فريق الجزيرة على أي دعم سواء من الهيئة العامة للرياضة أو من اتحاد كرة القدم الذي يقوم بدعم 3 أندية بمبلغ 200 ألف درهم شهرياً والأندية هي مسافي والعربي والتعاون، فيما توقف صرفها لنادي رأس الخيمة لانسحابه من الدوري، وربما ينتظر هذا المصير أي نادٍ يفكر في الانسحاب ويتلقى الدعم من الاتحاد.

مصروفات يومية

وفي أروقة الرمس، أكد سالم الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، أن ناديه يتلقى دعماً شهرياً يقدر بـ60 ألف درهم من الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية مصروفات النادي اليومية إلى جانب تواجد أطقم الفريق الأول لكرة القدم من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، ووجود 5 مراحل سنية تشارك ضمن مسابقات الاتحاد فضلاً عن ألعاب أخرى مثل الكرة الطائرة والدراجات وألعاب القوى، وكشف عن مخاطبة مجلس إدارة الرمس لاتحاد الكرة بشأن تخصيص دعم للنادي أسوة ببقية الفرق لكن جاء الرد بأن يتم النظر في الطلب خلال موازنة 2024-2025، وتابع مجلس الإدارة عجز عن دفع رواتب 3 أشهر ماضية بسبب عدم توفر المال الكافي مشيراً إلى أنهم يفكرون بجدية في الانسحاب.

التزامات مالية

وفي الجزيرة الحمراء، قال عبدالناصر عمران الشامسي أمين السر العام لنادي الجزيرة الحمراء، إن ناديهم لا يتلقى أي دعم من الخارج أسوة ببعض الأندية التي تأتيها مبالغ من اتحاد كرة القدم أو من هيئة الرياضة، مشيراً إلى أن مبلغ 200 ألف درهم لو خصصت للنادي تضمن استمراريته في المسابقة وليس للمنافسة وقال سعينا خلال الفترات الماضية إلى حلحلة بعض الأمور وإنهاء بعض الترتيبات لكن لا تزال على النادي التزامات مالية وديون مما تحول من دون عدم استمرار الفريق في المسابقة.

تأجيل

بدوره، أكد أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـ((البيان)) عدم تلقيهم لأي طلبات انسحاب من إدارات أندية الهواة خلال الموسم الكروي الجاري مشيراً إلى أن مباريات الدور الأول تبقى فيها جولتان فقط بالإضافة إلى مرحلة الإياب التي تنطلق مباشرة ولذلك يرى بأن يؤجل التفكير في الانسحاب إلى ما بعد نهاية المسابقة، لافتاً إلى أنه ينصح الأندية التي تفكر في خطوات الانسحاب بالاستمرار في الدوري.

مناشدة

بدوره، ناشد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي قادة اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم بضرورة دعم أندية الجزيرة الحمراء والرمس ومساواتهما ببقية الأندية التي تتلقى دعماً مالياً من خزينة الاتحاد وقال ليس من العدل أن تنسحب أندية مثل الرمس والجزيرة الحمراء والتي تملك تاريخاً وتأسست منذ وقت طويل وتخدم قطاعاً كبيراً من الناشئين والشباب، لافتاً إلى أن هذه الأندية يجب أن يوفر لها الدعم، وتعتبر فاكهة المسابقة.

ونفى المحرزي أي اتجاه لسحب الفريق الأول من مسابقة دوري الدرجة الأولى على الرغم من شح الإمكانات التي يمر بها النادي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مجلس الإدارة أكد أكثر من مرة استمرارية الفريق ضمن كوكبة دوري الهواة وأن مسافي يقدم موسماً متميزاً في المسابقة ولن نفكر في الانسحاب مطلقاً أسوة ببعض الأندية التي أعلنت أمس اتجاهها لسحب الفريق الأول، ونوه بأن مسافي يكون همه الأول والأخير هو استقرار المسابقة ونجاح الموسم الرياضي، معرباً عن أمله تحسن ظروف النادي المادية، وخصوصاً أن نادينا يخدم قطاعاً كبيراً من اللاعبين الناشئين والأشبال بإمارة رأس الخيمة.

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