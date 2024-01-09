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سفير الدولة لدى قطر يلتقي بعثة منتخبنا الوطني

1/9/2024 7:27:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى قطر، أعضاء بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا، التي ستنطلق في الدوحة يوم 12 يناير الجاري، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

ورحب الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بأعضاء الجهاز الفني والإداري في الدوحة، متمنياً لهم طيب الإقامة، والتوفيق في هذه البطولة الآسيوية الكبيرة، مؤكداً أن المنتخب يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية، تسعد الجماهير الإماراتية، ومشيداً بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في تحضير المنتخب من كافة النواحي.

وحضر اللقاء عبد المحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

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