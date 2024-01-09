ميدلسبره يصعق تشيلسي بذهاب قبل نهائي كأس الرابطة

تعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلسبره، المنافس في دوري الدرجة الثانية، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس الثلاثاء بهدف سجله هايدن هاكني.

واستغل هاكني البالغ عمره 21 عاما تمريرة من أيسايا جونز ليضع صاحب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 37 وصمد ميدلسبره أمام الضغط ليحسم الفوز قبل موقعة ستامفورد بريدج.

وتكبد تشيلسي الخسارة رغم هيمنته على الكرة لكنه أهدر العديد من الفرص كان أخطرها من نصيب كول بالمر الذي أخفق في هز الشباك مرتين في الشوط الأول.

وسنحت لصاحب الأرض، الذي فاز باللقب في 2004، فرص لتعزيز تقدمه من الهجمات المرتدة، لكنه لم يتمكن من استغلالها.

وأطلق مشجعو تشيلسي صيحات استهجان ضد اللاعبين في نهاية المباراة، لكن سيكون أمام الفريق فرصة لتدارك الوضع في مباراة الإياب المقررة في 23 من الشهر الجاري.

ويحل فولهام ضيفا على ليفربول في ذهاب مواجهة قبل النهائي الأخرى الأربعاء.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز