ميدلسبره يصعق تشيلسي بذهاب قبل نهائي كأس الرابطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلسبره، المنافس في دوري الدرجة الثانية، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس الثلاثاء بهدف سجله هايدن هاكني.
واستغل هاكني البالغ عمره 21 عاما تمريرة من أيسايا جونز ليضع صاحب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 37 وصمد ميدلسبره أمام الضغط ليحسم الفوز قبل موقعة ستامفورد بريدج.
وتكبد تشيلسي الخسارة رغم هيمنته على الكرة لكنه أهدر العديد من الفرص كان أخطرها من نصيب كول بالمر الذي أخفق في هز الشباك مرتين في الشوط الأول.
وسنحت لصاحب الأرض، الذي فاز باللقب في 2004، فرص لتعزيز تقدمه من الهجمات المرتدة، لكنه لم يتمكن من استغلالها.
وأطلق مشجعو تشيلسي صيحات استهجان ضد اللاعبين في نهاية المباراة، لكن سيكون أمام الفريق فرصة لتدارك الوضع في مباراة الإياب المقررة في 23 من الشهر الجاري.
ويحل فولهام ضيفا على ليفربول في ذهاب مواجهة قبل النهائي الأخرى الأربعاء.
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