ستكون نسياً منسياً

الإخوان ليسوا أول المنحرفين، ولن يكونوا آخرهم.

كم من طائفة ظهرت في بلاد المسلمين، وكم من ((دجال)) صال وجال، وجمع بعضاً من الجهلة خلفه، ثم زال، واندثرت بدعه، في أوقات وأزمان متفرقة، بعضهم حركته أطماع زينتها نفوس مريضة، والبعض الآخر كانوا صناعة أجنبية من المستعمرين، الذين أرادوا إطالة عمر بقائهم في أرض العرب وبلاد الإسلام، فقد كان أولئك المستعمرون يواجهون أمة متماسكة، تحمل في يدها كتاب الله، وفي قلوبها سنة رسوله، وعلى لسانها حرف هو المداد، ولغة هي المدد، وإيمان هو الزاد.

أطلقوا علينا كل الشواذ، ونشروا الإرهاب، بالفكر قبل السلاح، إن خاب هذا نجح ذاك، زينوا الإلحاد، وشكلوا له الأحزاب، ونشروا الرذائل، وعندما فشلوا ألبسوهم ثياب ((التقاة والمصلحين))، وتقدم الأدعياء الصفوف، فخدعوا القلة من الناس، وقالوا لهم إن الجنة تنتظرهم، فانشقت الأمة، وتمزقت أوصال الدول، وطفت الفئة المارقة الخارجة على إجماع الأمة إلى السطح، وكشرت عن أنيابها التي نبتت في الظلام، وتوحشوا ليضيفوا إلى فسقهم فجور من استقوى واستكبر.

تلك أفعال من يخشون الأمة، التي عاشت مطمئنة على عقيدتها، أمة تمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت جماعة الإخوان هي سلاحهم في القرن العشرين، هم من حاربوا الأوطان، وهم من شقوا المجتمعات، وهم من ميزوا بين الناس، وهم من اغتالوا الذين يسدون عليهم الطريق، وهم من يبتسمون للناس، وتنظيماتهم السرية تطلق عليهم الرصاص، وهم من يقفون خلف دمار الدول، وتشتت الشعوب، وهم من تحالفوا مع ((شياطين الأرض)) للقضاء على أتباع الكتاب والسنة، لأنهم قوة الإسلام وعزته، وهم من تحولوا إلى عبدة ((أصنام بشرية)) جعلوا الدين في يد ((مرشد)) و((محفل)) سري شبيه بالماسونية!

وكما اختفت الحركات الطائفية والانعزالية، التي مرت على هذه الأمة العظيمة من قبل ستختفي حركة الإخوان، وستكون نسياً منسياً.