ينتمي الفيلم السويدي ((شكراً، أنا أعتذر)) لنوعية أفلام العائلة، التي يمكن لجميع أفراد العائلة مشاهدتها دون أية محاذير بدءاً من الأطفال في عمر السابعة كما هو مثبت على الفيلم، إضافة وهو الأهم أن الفيلم يتعرض لأزمات العلاقات الأسرية، وما يقود إليه طلاق الوالدين وانعكاسات هذا الأمر على مجمل الأسرة وعلاقاتهم بعضهم ببعض.

الفيلم رحلة استكشاف لماضي العلاقات بين شقيقتين مختلفتين كلياً في طباعهما، وهما لم تلتقيا منذ سنوات طويلة بعد وفاة والدتهما، حيث تقاطع الأخت الصغرى المتزوجة أختها التي تأتي أخيراً لتقف إلى جانبها بعد وفاة زوجها، كما تحتفظ بعلاقة مودة مع والدها، الذي يقيم في دار للمسنين، وحين تربح ورقة يانصيب فإنها تقع في حبائل شاب نرجسي يستغلها بوهم الحب، لكنها تتقبله وتغض الطرف عن أكاذيبه، حيث اعتادت على الإذعان والرضا.

تفتتح المخرجة فيلمها بمشهد (دانييل) زوج سارة وهو يخبرها من خلف باب الحمام المغلق أنه سيتركها ويرحل في الصباح، ثم يذهب لينام بمنتهى البرود، لكنه لا يصحو أبداً، ما يضع سارة في مواجهة الحياة وحيدة وهي حامل في شهرها الثامن، ومع طفل في الخامسة من عمره وبلا عمل، وتعيش أزمة علاقات عائلة لم تعرف يوماً كيف تعالجها أو تتخلص من مشاعرها السلبية تجاهها نظراً لأنانيتها الشديدة، التي تقاربها من شخصية والدها!

سيحتاج المشاهد للكثير من الصبر والشجاعة وهو يغوص في تفاصيل الحكاية ونفوس أبطال الفيلم، للوصول إلى حقيقة وأسباب كل هذا التأزم والنقمة البادية على الجميع، فما يحاول الجميع الحديث عنه باعتباره ماضياً لابد من نسيانه وتجاوزه، هو في الحقيقة ما يقيدهم لهذا الماضي، وما يلقي بوطأته على الواقع الذي يتخبطون فيه بكثير من التشتت والغضب والحدة وعدم التسامح، ولذلك فإن التجاوز والمغفرة هما ما أعادا الأمور إلى نصابها!

إن براعة المخرجة وأداء البطلة (سانا ساندكويست) وسائر الممثلين، تقول بوضوح إنه حتى في الجليد العاطفي المتراكم بين الأفراد في الغرب فإن العلاقات داخل الأسرة غير قابلة للتفكك أو التجاوز وإن الأسرة هي المنقذ، وصمام الأمان في أحلك الظروف.