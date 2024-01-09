توظيف «الذكاء» في دعم الإنتاجية

خطت أحد أكبر البيوت الاستشارية في العالم ((ديلويت)) خطوة كبرى، عندما قررت طرح روبوت دردشة للذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 75 ألف موظف في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط لإنشاء المواد اللازمة.

وذلك في محاولة لرفع الإنتاجية عبر تحسين وتسريع آلية إنتاج المستشارين للعروض التقديمية ((باور بوينت))، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والرموز والتصاميم وغيرها.

وقد أطلقت ((ديلويت)) خدمتها الداخلية ((PairD)) الخاصة بموظفيها في المملكة المتحدة في أكتوبر 2023، وهي خطوة كبيرة لتسريع جهودها نحو الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي، حسبما أعلنت ((الفاينانشال تايمز)).

ولأن المستشارين دقيقون في أعمالهم فقد حذرت الشركة موظفيها من أن تلك الأداة ((قد تنتج معلومات غير دقيقة عن الأشخاص والأماكن والحقائق، فطلبت منهم بذل قصارى جهدهم للتحقق من أصالة وجودة المادة المقدمة)).

ما فعلته ((ديلويت))، أنها طورت الروبوت داخلياً بواسطة معهد الذكاء الاصطناعي التابع لها، على عكس الشركات المنافسة التي تعاونت مع لاعبين رئيسيين مثل منصة ((ChatGPT)) وغيرها.

يمكن استخدام أداة ((PairD)) في الرد على الرسائل الإلكترونية، وكتابة المحتوى المطلوب، وإجراء البحوث الأولية، وإعداد جداول الاجتماعات.

وقد بدأت شركات كبرى في استخدام خاصية الدردشة أو الذكاء التوليدي في مجالات أكثر دقة مثل القانون ومصلحة الضرائب وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركات المهنية نحو خفض التكاليف وسط تباطؤ الطلب على بعض خدماتها.

وقد أعلنت على سبيل المثال الشركات الأربع الكبرى ((DELOITTE، إي واي، كيه بي إم جي، وبي دبليو سي)) عن برامج تسريح موظفين في الأشهر القليلة الماضية.

وهو تحدٍ يواجه شتى القطاعات حول العالم. فما كان يقوله من استشرف المستقبل من أن الذكاء الاصطناعي سوف يلتهم مهناً عديدة، يبدو أنه قد ظهرت بوادره باكراً، ولكن هذه المرة من جهة أكبر الشركات big-four المالية والمحاسبية، وهو دليل قوي على جدية المشهد الذي تتغير ملامحه، ولا يبدو أن هناك تحركاً جاداً للاستفادة منه في منطقتنا.

عندما أقول ((تحرك جاد))، أقصد أن الحكومات العربية في المقام الأول يفترض أن تستفيد من هذه التقنية ليس في التصريحات الصحافية الاستعراضية بل بمشروع جديد نرى جميعنا ملامحه وهي ترتسم على أرض الواقع.

فمثلما يجد الموظف أدوات مكتبية ومساعدين وبرمجيات في إدارته ينبغي أن يجد كذلك باقة كبيرة ومتنوعة من برامج الذكاء الاصطناعي يتم انتقاؤها بعناية فائقة حتى تشكل قيمة مضافة لكل إدارة.

وما يناسب قطاع من برامج قد لا يناسب قطاعات أخرى فنية تتطلب برامج أكثر كلفة ودقة بحيث ترتكز على الذكاء الاصطناعي.

ولحسن الحظ صار الذكاء يقوم بحسابات خاطفة مذهلة لحركة المرور، وحجم الحوادث، وتوقعات وقوع حوادث مميتة في منعطفات أو شوارع معينة.

هذا مثلا ما تحتاجه إدارة المرور، وليس فقط منصة دردشة حوارية. ويحتاج المعماريون والمهندسون مثلاً نظماً ذكية تصمم، وتراجع، وتدقق، بسرعة البرق وبأقصى درجات الدقة لجودة التصاميم، والإنشاءات، وسلامة المباني والطرقات وغيرها.

وهناك قطاعات تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي، منها الرعاية الصحية حيث يمكن استخدامه في توليد نماذج تشخيصية دقيقة لبعض الحالات، وتحليل البيانات الطبية الهائلة، وتطوير الأدوية والعلاجات الجديدة.

ويمكن أن تتفتق أذهان المعلمين عن إبداعات عديدة إذا ما قدمنا لهم حزمة من الأدوات العصرية تقوي حضورهم في القاعات الدراسية، وكذلك الحال في القطاعات المالية والمصارف والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

فإذا كانت شركات الاستشارات العالمية، قد أقدمت على خطوة مثل هذه فمن باب أولى أن تسعى البلدان العربية بما فيها الجهات الحكومية والخاصة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في برامجها، ومشاريعها، ومحتواها وخطاباتها، وتصاميمها لرفع الإنتاجية وتسريع وتيرتها.