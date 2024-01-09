إلى أين تمضي «دبي محمد بن راشد» في المستقبل؟

لعلّ حدث تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي عام 2006، والذي أحيينا ذكراه قبل أيام قليلة، لم يكُن نقطة الانطلاق في مسيرة الإمارة، لكن القفزة التي صنعها هذا الحدث كانت من الأهمية بحيث أسهمت إسهاماً واضحاً، منذ أيامها الأولى، في تغيير ملامح المشهد الاجتماعي والاقتصادي، لا على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وحدهما، وإنما على مستوى المنطقة حتماً، ولا نبالغ إذا قلنا إن تأثيراتها قد بلغت العالمية.

إن قدوةً مرموقة في مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الإنسان، والحاكم، والقائد، لن يقتصر لَمعانُ نجمها على مجال محدود. وإن شخصيةً في مكانة سموه لا يمكن أن يعجز صدى أفعالها عن الامتداد في عوالم التطوّر المتسعة لينحصر في نطاق ضيق. لقد رسم تولّي سموه مقاليد الحكم في دبي نقطة تحوّل هائلة في مسيرة الإمارة، التي أراد لها سموه أن تكون نجماً في سماء المنطقة يشرق سعادة ويشعّ إلهاماً ويُضيء عزة وشموخاً، لا للمنطقة وحدها، وإنما للعالم بأسره.

لن نحصر أو نعدّد، في هذه العجالة، صنائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فالكل يعرف الإنجازات التي قاد شعبه إليها، لكن لا بدّ أن نصف سموه، بفكره المتقّد ورؤيته الثاقبة، بالربّان الذي تُذعِن لسفينته العواصف! أجل، ففلسفةٌ لا يرضى صاحبها إلا بالمركز الأول، تجعله يعرف دائماً كيف يسابق الزمن بحكومته وشعبه إلى المستقبل، وتمكّنه من أن يجد السبيل الآمن والموثوق به للخروج من تحت أتون الأزمات الاقتصادية التي ما فتئت تضرب العالم كل بضع سنوات، للوصول بالجميع إلى شواطئ النجاة، بل إلى قمم من الإنجازات تُبهر العالم وتخلق لدى أجيال القادة في كل مكان، ولا سيما الشباب، الحافز المحرك والدافع القوي للمضيّ نحو المستقبل بأقدام ثابتة وخطوات متسارعة.

وفي إطار هذه الفلسفة، وتلك الرؤية الاستراتيجية، فقد أخذنا على عاتقنا في دائرة المالية، نحن وشركاؤنا من الجهات الحكومية المعنية بالشأن المالي والتشريعي، وضع سياسات مالية تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديَّين، وضمان الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، من خلال حوكمة فعالة، وتمكين دبي من ترسيخ مكانتها مدينةً حاضنةً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تأثيرها في المجتمع المالي إقليمياً ودولياً.

إن هدفنا المستمر يتمثل في التركيز على تطبيق المبادئ السليمة لإدارة المال العام، والمتمثلة بالكفاءة، والمساءلة، والشفافية، وفي اعتماد سياسة مالية مصممة لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وتفعيل هذه السياسة، مع إدارة الالتزامات الحكومية والدَين العام على أسس سليمة، وتمويل المشاريع التي تتماشى مع أولويات استراتيجيات دبي، وتدعم دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على الموارد المالية المتاحة.

لقد انعكس ما ذكرناه إيجاباً في تحسين إدارة السياسات الاقتصادية الكلية، ولا سيما السياسة المالية، والأداء الاقتصادي الكلي المتنوع، وأتاح أساساً قانونياً واضحاً ومُحدّداً لمسؤوليات مختلف الكيانات الحكومية واختصاصاتها، ووضع معايير للانضباط المالي تتبعها هذه الكيانات، هذا بجانب الحدّ من المخاطر المالية، الأمر الذي أثرى في قيمة دبي وإنسانها وأعلى شأن مجتمعها واقتصادها، ورسم لهذه المنظومة المتناغمة صورة مشرقة لا يزال صداها يتردد في أربع جهات الأرض.

إن المستشرف بعين الخبير لمستقبل دبي والمنطقة، والناظر بعين الحكيم في الآن نفسه في السنوات الثماني عشرة الماضية من تاريخ الإمارة والمنطقة، سوف يُدرك أن ما ينتهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وما تقوم به حكومة الإمارة وفق هذا النهج، لا يزال يُرسي لمسألة تمكين استئناف الحضارة العربية والإسلامية الذي نادى به سموه قبل أكثر من ست سنوات، قراراً لا شعاراً، تسير الإمارة بحراكها الدؤوب اليوم وغداً وبعد عشر سنوات وفي مئوية الدولة، تعظيماً له وإقراراً لرفعة شأنه.

إننا لا نستطيع أن نرى دبي في مستقبل السنوات إلا منبع الإلهام لهذا الاستئناف الحضاري، والمنطلَق الذي قد نرى فيه السفن الساعية وراء التقدم الحضاري من أنحاء العالم قد جاءت تُبحر في مواكبة لسفينة رباننا وقائدنا، ولتغدو ((دبي محمد بن راشد)) المنارة المرشدة لعالم يحفه الأمن والسلم، وتعلو فيه قيم الازدهار الإنساني والاقتصادي في كل محفل، وعلى أي ساحة وطريق.