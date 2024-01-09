الأمثال في حياة الشعوب

في كل حضارة وأي أمة من أمم الأرض، وعلى مختلف الشعوب والمجتمعات ستجد دوماً أن الإنسان، ومنذ القدم، حفظ الكثير من الخبرات والتجارب، وأيضاً الكثير من المفارقات والأحداث في مقولات موجزة، لها دلالة مباشرة، نعرفها اليوم بالأمثال، البعض من هذه الجمل القصيرة تعكس ملامح عن تلك الحضارة أو عن ذلك الشعب وطبيعته وحياته.

والجميل أن هذه الأمثال كانت شاملة فلم تكن في نطاق محدد أو في جانب واحد، بل إنها عامة لمختلف مفاصل المجتمع والناس، تجد أن البعض منها تتحدث عن أسمى المبادئ الإنسانية، لذا يطيب لنا تكرارها، عندما يمر بنا موقف أو حدث تنطبق عليه تلك المقولة، البعض من تلك الأمثال نستخدمها لإعادة التوجيه نحو التصرفات الصحيحة، وبطبيعة الحال فإن البعض منها تميزت بخفتها، وقدرتها على إضحاكنا، ورسم الابتسامة عند سماعها.

وكما هو معروف فإن لكل مثل قصة، ظهر وانتشر بسببها، كالمثل الذي يقول: ((عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة))، وهذا المثل تعددت فيه القصص والروايات، لكن جميعها تؤدي إلى معنى واحد، أشهر قصة تروى عن هذا المثل أن شخصاً كان يصطاد، وقد تمكن من إمساك عصفور بيده، وأثناء ما كان يسير بحثاً عن المزيد من الطيور رأى شجرة على أغصانها الكثير من الطيور.

فألقى العصفور، الذي في يده حتى لا يعيق حركته، واتجه نحو تلك الشجرة، لكنه ما إن وصل حتى طارت جميع الطيور، التي كانت على الشجرة، فنظر الصياد إلى حاله، وإلى يده الخاوية، فندم لطمعه وقال: ((عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة))، فصارت هذه المقولة مثلاً عالمياً للدلالة على الطمع، وعدم التخطيط.

أحد الأمثلة الشهيرة الأخرى، التي نرددها بين وقت وآخر عن نجار ماهر كان دوماً يحسن صنيعه وعمله، تقدم به العمر، وقرر اعتزال مهنة النجارة، إلا أن صاحب العمل رفض أن يقبل توقفه عن العمل، لذا عرض عليه زيادة في الأجر مقابل بقائه، إلا أن النجار كان مصراً على الاستقالة، فطلب صاحب العمل من النجار أن يبني له منزلاً، ويكون ذلك المنزل هو آخر منزل يقوم ببنائه، وافق النجار على هذا العرض، وبدأ ببناء المنزل لصاحب العمل، إلا أنه كان في عجلة من أمره، لأنه يريد إنهاء البناء بأسرع وقت لكي يتقاعد.

وعندما انتهى من بناء المنزل كان وعلى خلاف بقية أعماله أسوأ ما صنعت يداه، فقد كان متهالكاً وضعيفاً، قدم النجار المنزل إلى صاحب العمل حتى يحصل على تقاعده، لكنه تفاجأ بأن صاحب العمل قدم المنزل هدية له تعبيراً عن الامتنان والشكر على السنوات، التي عمل فيها معه، شعر النجار بالحسرة على هذا المنزل المتهالك، الذي حصل عليه، وتمنى لو أنه صنع منزلاً أفضل، فأصبح الناس كلما مروا من أمام باب هذا النجار قالوا ((باب النجار مخلوع)).

وصار مثلاً واسع الانتشار، للدلالة على عدم الإتقان في العمل رغم المهارة والقدرة، وعندما نتأمل هذه القصة نرى فيها العديد من الحكم، فقد لا نرى نجاراً لديه باب مخلوع، لكن قد تجد الكثير من الشواهد، التي تنطبق عليه على سبيل المثال أن ترى طبيباً يدخن.

هذه الأمثال تظل الدليل الحي النابض عند الأبناء، تحكي لهم قصص الآباء والأجداد في جمل قصيرة، وتعبر عن المشاعر في وقت قد يعجز الشخص فيه عن وصف الموقف الذي مر به، فما أجمل تلك الأمثال، وما أجمل أن نجعل أبناءنا يتعلمون منها الدروس والقيم والمبادئ العربية الأصيلة.