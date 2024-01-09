الإمارات تواجه الإرهاب بقوة القانون

تعتبر دولة الإمارات من أهم الدول التي تنبهت إلى خطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، تلك الجماعة التي خرجت من تحت عباءتها جميع الجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى التي نشرت العنف والفوضى والإرهاب في العديد من دول العالم.

وبالنظر إلى خطورة هذه الجماعة وممارساتها الإرهابية وأفكارها المتطرفة التي برزت واضحة للعيان بعد فوضى ما يسمى بأحداث الربيع العربي التي استغلها الإخوان في نشر الخراب والدمار بكثير من البلدان العربية، تحركت دولة الإمارات بجدية لمواجهة خطر هذه الجماعة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفكيك أفكارها المتطرفة وتفنيدها بهدف كشف كذب وزيف الشعارات التي ترفعها والتي تتعارض مع توجهاتها الأيديولوجية التخريبية الواضحة.

أحد أهم أدوات المواجهة الإماراتية لخطر جماعة الإخوان المسلمين هي الأداة القانونية، بالنظر إلى حقيقة أن دولة الإمارات دولة قانون، حيث أصدرت الدولة العديد من القوانين التي تجرم الإرهاب وتضع الأسس التشريعية للتصدي له وللقوى التي تدعو إليه أو تمارسه أو تموله منها: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، فضلاً عن إصدار قائمة بالكيانات الإرهابية كان على رأسها تنظيم الإخوان المسلمين.

ضمن هذا السياق، جاء إعلان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، مطلع العام الحالي 2024، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

ورغم أن أغلب هذه العناصر قد تم محاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، إلا أن الجهات القانونية في الدولة تمكنت من جمع مزيد من المعلومات والتحريات التي تثبت أن المتهمين قد أخفوا الكثير من الأدلة التي تثبت تورطهم في الإعداد لارتكاب جرائم خطيرة في المجتمع الإماراتي، ما دفع النائب العام إلى إحالتهم إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية.

ليس هناك ما هو أكثر خطورة على أي وطن من قيام عناصر يفترض أنهم يشكلون جزءاً منه يعيشون فيه ويأكلون من خيره ويعيشون في أمانه بمحاولة الإضرار بأمن ورفاهية واستقرار هذا الوطن، وإثبات الولاء لأعدائهم الذين يتربصون به.

ولكن هذا هو ديدن جماعة الإخوان وكل من ينتمي لها، فهم لا يعرفون معنى الأوطان، لأنها في منطقهم مجرد حفنة تراب، ولا يعرفون معنى الولاء والانتماء لوطن يحتويهم، بل يسعون إلى تحقيق أحلام بائدة وبالية للسيطرة على كل العالم العربي والإسلامي، حتى لو ترتب على ذلك تدمير كل شيء.

إن التصدي للتطرف والتعصب والكراهية والإرهاب كان ولا يزال أولوية كبرى بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن مثل هذه الظواهر السلبية تتعارض، بشكل كامل، مع منظومة القيم الحضارية للدولة التي تقوم على التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والكراهية والدعوة إلى التعاون بين البشر بمختلف انتماءاتهم وثقافاتهم، وفي جميع الأحوال ستظل الدولة ملتزمة بالتعامل بالقانون مع جماعة نفسها خارجة عن القانون.