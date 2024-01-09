الإمارات.. انطلاقة جديدة نحو الفضاء

على الرغم من مرور أكثر من خمسين عاماً على آخر رحلة فضائية للإنسان على سطح القمر، إلا أنّ هناك حنيناً متزايداً لاستئناف هذه المسيرة التي حققت واحداً من أعظم الانتصارات الإنسانية داخل علوم الفضاء، ويبدو أنّ انشغال علماء الفضاء باكتشاف كواكب أخرى تكون صالحة للحياة هو الذي صرف الأنظار عن مواصلة البحث في أسرار قمر كوكبنا الفريد.

مما أصاب الأبحاث الفضائية المتعلقة بالقمر بنوع من الركود الذي يحتاج إلى طاقة جديدة تحرّك هذا السكون، فكان ذلك من نصيب دولتنا الزاهرة التي أعلنت وعلى لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن انطلاقة جديدة واثقة نحو القمر من خلال شراكة فاعلة مع ثلاثٍ من الدول الكبرى هي الولايات المتحدة وكندا واليابان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لتكون الإمارات وكما جاء على لسان صاحب السمو رئيس الدولة تشكل الإمارات والدول المشاركة في هذا المشروع العلمي الفريد خمسة بالمئة من دول العالم.

وقبل الخوض في تفاصيل هذا المشروع الريادي الكبير لا بد من التأكيد على تلك الكلمات الطيّبة الأصيلة التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، في حق أخيه وعضيده وباني نهضة العلوم الفضائية في بلادنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

فبعد أن تحدّث صاحب السمو رئيس الدولة عن مشاعر الفخر التي تغمره حين حقق طموح الوالد الكبير طيب الذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وطموح هذا الشعب المثابر، وكيف أنّ الإمارات أصبحت نموذجاً حضاريّاً مشرّفاً للوطن وللأمة العربية جمعاء، توجّه بوجهه الطيب النبيل إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائلاً له بنبرة تفيض بالحب والإخاء: ((ببركات ها المبروك، اللي سبقتَنا بالفكرة، وما شاء الله عليك طال عمرك، الداعم الرئيسي مو لها المشروع، بل للبلاد كلها، الله يحفظك)).

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد نشر على حسابه في إنستغرام هذه البشارة الكبرى بهذا الإنجاز الكبير للدولة، وأضاء التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع الكبير حين قال:

((بدأنا عامنا الجديد 2024 في دولة الإمارات بمشاريع استثنائية بحمد الله. واليوم حضرت رفقة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي، وضمن هذا المشروع سيصل أيضاً أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر)).

إنّ هذه الكلمات الثمينة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي تأكيد على عمق الحضور الفاعل لدولة الإمارات في المشهد الحضاري، وأنّها تعرف كيف تستثمر في الطاقات المبدعة من أبنائها الذين يحملون بكل شرف ومسؤولية أعباء التقدم والإنجاز في سبيل رفعة هذا الوطن الذي يستحق كل خير وازدهار، وهي تعكس أيضاً حجم الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتطوير علوم الفضاء في دولة الإمارات من خلال شراكاتٍ فاعلة مع الدول ذات الخبرة العلمية المشهود لها، ويرعى ذلك كلّه ويسانده صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد الذي عبّر عن اعتزازه وفخره بهذه المنجزات التي تُنضّر وجه الوطن وترفع منزلته بين الأمم والشعوب.

ويتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الحديث عن هذا المشروع الكبير محدّداً المهام التي تتنظر علماء الإمارات قائلاً: ((ستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة تزن 10 أطنان، وسيتم إنشاء مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة.

ومركزٍ عالمي لتدريب رواد الفضاء أيضاً على أرض الدولة)) لتكون هذه الكلمات الرائعة تجسيداً للدور المحوري والعملي الذي سيقوم به أبناء الوطن في هذا المشروع، وأنّ وجودهم سيكون فاعلاً من خلال هذه المهام التي سيترتب عليها إنشاء مراكز متقدمة للعمليات الفضائية والتدريب، وهذا هو المكسب الحقيقي من وراء هذه المشاركات المكلفة والتي ستعود بالخير على الوطن وأهله إن شاء الله.

وتوضيحاً للغاية المرتجاة من إنشاء المحطة الفضائية القمرية وما ستقوم به من مهمات، وما تحمله من دلالات، يوضّح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ذلك بقوله: ((تمثل محطة الفضاء القمرية عودة البشر للقمر، والمنصة الرئيسية التي ستنطلق منها رحلات البشر للوصول إلى المريخ أيضاً.

سيبدأ العمل فوراً، وستكون الإمارات ضمن هذا المشروع الذي يمثل أحد أكبر طموحات البشر في الفضاء خلال العقد المقبل))، فبهذه الشراكة ستكون الإمارات واحدة من الدول الفاعلة في تجديد البحوث الفضائية المتعلقة بالقمر والتي أصابها الكثير من الركود كما سبقت الإشارة إليه، فضلاً عما ستوفره هذه المحطة الجديدة من قدرات للانطلاق لمواصلة البحث في الأسرار الغامضة لكوكب المريخ الذي يستأثر حالياً بالبحوث الفضائية الرائعة.

ثم يختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التدوينة الثمينة بقوله: ((فخورون بمشاريعنا، فخورون بكوادرنا، فخورون بطموحات أبنائنا، ومتفائل بالعام الجديد الذي سيكون الأجمل والأعظم بإذن الله في تاريخ الإمارات))؛ لتكون هذه الكلمات النابضة بالعزيمة القوية، والفيّاضة بالأمل هي سرّ القوة في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي لا يسمح لكلمة المستحيل والعجز والتراجع أن تكون موجودة في قاموس تفكيره منذ أن نهض بحمل أعباء البناء منذ أكثر من خمسين عاماً، والتي هي خير شاهد على حجم العطاء الذي قدمه هذا القائد (المبروك) والفارس الذي يمتطي صهوة الخيل ويسير بنا في دروب الحياة بكل ثقة وأمل واقتدار.