الفيضانات تغمر جنوب شرقي أستراليا

أنقذت فرق الإنقاذ أكثر من 50 شخصاً من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وأصدرت أوامر لمئات الأشخاص بإخلاء منازلهم بعدما غمرت الفيضانات أجزاء من المنطقة مع استمرار الطقس السيئ في ضرب جنوب شرقي أستراليا.

وطلبت السلطات المحلية من السكان والسياح، المغادرة على الفور مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة. كما تم إصدار تحذيرات متعددة من الفيضانات والعواصف الرعدية في جميع أنحاء فيكتوريا، حيث غمرت الفيضانات الشوارع والسكنات.

إنقاذ

وقالت خدمات الطوارئ بولاية فيكتوريا إن السلطات أنقذت 50 شخصاً من الفيضانات وتم إجراء ما يقرب من ألف مكالمة طلباً للمساعدة.

ومن المتوقع أن يصل منسوب هطول الأمطار في شمال شرق فيكتوريا إلى أكثر من 200 مليمتر (7.88 بوصات)، حيث حذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث فيضانات فوق مستوى أرض منزل مكون من طابق واحد، وسيكون من الصعب الوصول إلى الطرق الرئيسة.

وقال مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، ريك نوغنت، ((إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للفيضانات، يرجى وضع الخطط اللازمة، لاسيما الأشخاص الذين يعيشون في حدائق الكرفانات ويخيمون على طول الجداول والممرات المائية الأخرى)).

وأضاف نوغنت إن ((تساقط أغصان الأشجار والفيضانات المفاجئة هي أكبر المخاطر. من فضلك لا تقد سيارتك عبر مياه الفيضانات)).

كما وردت تقارير عن تلوث نظام إمدادات المياه المحلي في جنوب شرق فيكتوريا. وحذرت السلطات من أن شرب ماء الصنبور غير المغلي قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

يشار إلى أستراليا تعيش في الوقت الراهن تأثيرات الأمطار الغزيرة والفيضانات وحتى إعصار مداري، وهو مشهد غير معتاد في هذا التوقيت.

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