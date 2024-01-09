الفيضانات تغمر جنوب شرقي أستراليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنقذت فرق الإنقاذ أكثر من 50 شخصاً من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وأصدرت أوامر لمئات الأشخاص بإخلاء منازلهم بعدما غمرت الفيضانات أجزاء من المنطقة مع استمرار الطقس السيئ في ضرب جنوب شرقي أستراليا.
وطلبت السلطات المحلية من السكان والسياح، المغادرة على الفور مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة. كما تم إصدار تحذيرات متعددة من الفيضانات والعواصف الرعدية في جميع أنحاء فيكتوريا، حيث غمرت الفيضانات الشوارع والسكنات.
إنقاذ
وقالت خدمات الطوارئ بولاية فيكتوريا إن السلطات أنقذت 50 شخصاً من الفيضانات وتم إجراء ما يقرب من ألف مكالمة طلباً للمساعدة.
ومن المتوقع أن يصل منسوب هطول الأمطار في شمال شرق فيكتوريا إلى أكثر من 200 مليمتر (7.88 بوصات)، حيث حذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث فيضانات فوق مستوى أرض منزل مكون من طابق واحد، وسيكون من الصعب الوصول إلى الطرق الرئيسة.
وقال مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، ريك نوغنت، ((إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للفيضانات، يرجى وضع الخطط اللازمة، لاسيما الأشخاص الذين يعيشون في حدائق الكرفانات ويخيمون على طول الجداول والممرات المائية الأخرى)).
وأضاف نوغنت إن ((تساقط أغصان الأشجار والفيضانات المفاجئة هي أكبر المخاطر. من فضلك لا تقد سيارتك عبر مياه الفيضانات)).
كما وردت تقارير عن تلوث نظام إمدادات المياه المحلي في جنوب شرق فيكتوريا. وحذرت السلطات من أن شرب ماء الصنبور غير المغلي قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة.
يشار إلى أستراليا تعيش في الوقت الراهن تأثيرات الأمطار الغزيرة والفيضانات وحتى إعصار مداري، وهو مشهد غير معتاد في هذا التوقيت.
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