انعدام الدواء يهدد حياة 26 ألف سوداني

بينما تمضي الحرب نحو إتمام شهرها التاسع، تتفاقم معاناة السودانيين مع مرور كل يوم جديد، فالمعارك المتواصلة دون انقطاع في ميادين مختلفة في البلاد، ولا تزال تحصد آلاف الأرواح، وقضت على ما تبقى من مؤسسات خدمية، لاسيما المرافق الصحية التي توقف غالبها خاصة في مناطق الحرب، ما يهدد حياة عشرات الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة.

وكشفت وزارة الصحة السودانية أن أكثر من 26 ألفاً من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطراً حقيقياً بسبب عدم توفر الدواء بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة وسط البلاد، وكشفت أن الوفرة الدوائية المتاحة في البلاد تقل عن الـ40 بالمئة، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه لجان في ود مدني أن كل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات في مدينة ود مدني خارج الخدمة بشكل كامل وتعرضت أغلبها للنهب.

وقال وزير الإعلام السوداني، جراهام عبدالقادر، عقب اجتماع اللجنة العليا الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية والصحية، الذي ترأسه عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إن الاجتماع وقف على الموقف الدوائي ومعاناة المواطنين الصحية جراء عدم توفر الإمداد الدوائي في أعقاب الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة.

والجهود واللقاءات التي تمت بهذا الشأن مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، لضمان سلامة وصول الدواء للمرضى، بجانب المخاطر المتوقعة من فقدان الأدوية خاصة المنقذة للحياة.

وقال وزير الصحة السوداني المكلف، هيثم محمد إبراهيم، إن الإمدادات الطبية فقدت معظم مخزونها الدوائي في ولاية الجزيرة الخاص بمرضى السرطان والكلى وغيرها من الأمراض الأخرى والمشتقات والمستلزمات الطبية جراء الأحداث التي شهدتها الولاية، وأكد إبراهيم أن الحكومة ستتخذ جملة تدابير وإجراءات، لمعالجة مشكلة صناعة الدواء بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات، بما يحقق مصلحة المواطن.

فيما أفادت لجان بمدينة ود مدني، بأن كل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات في ود مدني، وغالبية مناطق القرى المجاورة خارج الخدمة بشكل كامل، كما تعرض أغلبها للنهب، ولفتت إلى عودة العمل بمستشفى الكلى بشكل جزئي، وأكدت أنها تعمل بأقل من طاقتها، جراء نقص الكوادر الطبية والأدوية، وأشارت إلى أن شح وانعدام العديد من الأدوية نتيجة سرقة وتدمير العديد من الصيدليات والمراكز الصحية.

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