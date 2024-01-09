ضبط شبكة إرهابية في الصومال

أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية ضبط شبكة من عناصر ((ميليشيات)) الشباب وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ((صونا))، أمس، جاء ذلك في عملية أمنية جرى تنفيذها في مدينة بلدوينا بمحافظة هيران وسط البلاد.

وبحسب الوكالة، ((كان عناصر الشبكة الإرهابية يسعون إلى العبور لمحافظة غلغدود عن طريق محافظة هيران التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على الإرهابيين)).

ومنذ توليه الحكم في الصومال، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود، أن الأولوية القصوى له هي مكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في البلاد منذ 15 عاماً، ووضع في أواخر أغسطس الماضي، إطاراً زمنياً جديداً للقضاء على حركة ((الشباب))، حدده بـ5 أشهر.

وحقق الصومال خلال العام الماضي، إنجازات كبيرة في مسار الحرب التي أطلقها على الإرهاب.

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