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إسرائيل تنشر راجمات صواريخ على الحدود مع لبنان

1/9/2024 7:27:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت إسرائيل منظومات راجمات الصواريخ ((إم إل آر إس)) على الحدود مع لبنان والمنظومة قادرة على إطلاق رشقات صواريخ ضخمة ودقيقة، ويمكن أن تصل إلى عشرات الكيلومترات وفقاً لنوع الصواريخ المستخدمة.

وتعد الخطوة أحدث تصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، بعد أشهر من تبادل الهجمات العابرة للحدود على خلفية الهجمات العنيفة على قطاع غزة.

وكشف مصدر عسكري لبناني أن 3 من عناصر ((الحزب)) قتلوا في غارة جوية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة تعرضت لهجوم جوي، لكن من دون وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح، بينما لم يحدد المتحدث مكان الواقعة على وجه الدقة.

وقتل أكثر من 130 عنصراً من ((حزب الله)) في لبنان خلال تبادل الهجمات مع إسرائيل، في أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ حربهما في 2006.

وأجبر العنف عشرات الآلاف على ترك منازلهم في كلا الجانبين من الحدود، وأثار القلق بشأن تصاعد الصراع واتساعه.

وتعرضت شاشات عرض المعلومات في مطار بيروت الدولي أول من أمس لاختراق من قبل جماعات محلية مناهضة لـ((حزب الله))مع استمرار تصاعد الاشتباكات بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي على طول الحدود. واستبدلت معلومات المغادرة والوصول التي تعرضها الشاشات برسالة تتهم ((حزب الله)) بتعريض لبنان لخطر خوض حرب شاملة مع إسرائيل.

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