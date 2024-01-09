بلينكن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة أمر أساسي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكم قيادة فلسطينية.

فيما أبلغ مسؤولون كبار في إسرائيل وزير الخارجية بلينكن الذي يزور تل أبيب بأن الفلسطينيين لن يكون بمقدورهم العودة إلى شمال غزة دون صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وحل وزير الخارجية الأمريكي بتل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب على غزة، وهي الزيارة الرابعة له منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، وقال في تصريح صحافي نقلته عنه ((وول ستريت جورنال)): ((إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي لاستقرار كل المنطقة على الأمد البعيد)).

والتقى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وأشار إلى أنه ثمة ((فرصة حقيقية)) لإسرائيل ((للاندماج في الشرق الأوسط)).

وقال بعد اجتماعه مع نتانياهو: ((أعتقد أن هناك فعلاً فرصة حقيقية لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جداً)).

ونقل موقع ((أكسيوس)) الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين رفضهم عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة دون صفقة تبادل جديدة لتبادل الأسرى مع حركة ((حماس)) التي تحتجز مع فصائل فلسطينية أخرى ما يزيد على 100 شخص.

وذكر الموقع أن تحقيق تقدم نحو عودة الفلسطينيين لمناطقهم وضمان عدم تهجيرهم قسراً من غزة يمثل أحد أهداف محادثات بلينكن في إسرائيل.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير القول، إن إسرائيل والولايات المتحدة تدركان أن عودة الفلسطينيين إلى الشمال لن تتحقق في المستقبل المنظور في ظل استمرار القتال في بعض المناطق.

لكن ((أكسيوس)) توقع أن يبلغ مسؤولون إسرائيليون بلينكن استعدادهم للبدء في عملية التخطيط مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل عودة الفلسطينيين لمناطقهم في المستقبل.

ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين القول: ((لن ندع الفلسطينيين يعودون لبيوتهم في شمال غزة إن لم يتحقق تقدم فيما يتعلق بإطلاق سراح محتجزين)).

وقال المسؤول الإسرائيلي: ((نعتقد أننا سنعرف خلال أسابيع قليلة بشأن إمكانية التوصل لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين))، لاسيما أن الجيش الإسرائيلي أكد أكثر من مرة أن قتاله سيستمر طوال العام الحالي (2024).

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