من يسبق من.. توسيع دائرة الحرب أم جولة بلينكن لاحتوائها؟

ما بين استمرار الحرب على غزة، والمخاوف من توسيع رقعتها لتطال جبهة لبنان، والجهود الدبلوماسية لتطويقها، يشتد السباق لمحاولة إيجاد حل إقليمي دولي.

يتضمن وقفاً لإطلاق النار في غزة، ومحاولة إبرام اتفاقيات دولية تمنع نشوب الحرب مرة أخرى، وبالتوازي مع ذلك، تضغط كافة الأطراف العربية والدولية لوقف الحرب الطاحنة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حصار غزة من خلال فتح الحدود والمعابر، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية للسكان والنازحين.

وفيما يراهن الجانب الإسرائيلي على الدعم المطلق واللا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الفلسطينيين، لن يقبلوا بأية حلول أو مقترحات، دون تنفيذ خطوات على الأرض، من شأنها تلبية مطالبهم.

علماً بأن واشنطن، لم تطلب حتى الآن من إسرائيل، وقف غاراتها على غزة، ولم تعلن عن تقديم تسهيلات، لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، التي تدهورت كثيراً، نتيجة لانقطاع العمال الفلسطينيين عن أعمالهم داخل الخط الأخضر، وعدم تلقي الموظفين رواتبهم بشكل منتظم، نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها فلسطين.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة، لتعبيد الطريق أمام مسار سياسي، يوقف الحرب، لكن من وجهة نظر مراقبين، فحتى موعد وصوله إلى كل من تل أبيب ورام الله، لا يمكن لأحد، أن يتنبأ إلى أين ستنتهي الأمور في المواجهة الحالية بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي تتزامن مع معطيات كثيرة، من أبرز ملامحها توسيع رقعة الحرب لتطال دولاً أخرى في الإقليم وفي مقدمتها لبنان واليمن وسوريا والعراق.

وترمي الأحداث المتسارعة في غزة والتطورات المترابطة في الجنوب اللبناني، إلى مضامين عدة، قد يكون من بينها التمهيد لمواجهة صعبة خصوصاً بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، والمسؤول في ميليشيا حزب الله وسام الطويل، وربما تتدحرج كرة التصعيد، لتطال مدن الضفة الغربية والقدس، وهذا ما أشرت عليه الأيام الأخيرة، وإلى أن يحقق أحد طرفي الحرب أهدافه، أو تتوفر إرادة دولية قادرة على وقف الحرب، فستبقى المواجهة مرشحة للاستمرار.

تأسيساً على ما تقدم، يرجح الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن تعمد الإدارة الأمريكية إلى عقد اجتماعات عدة، مع مسؤولين في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأطراف شرق أوسطية أخرى، لاستعادة الهدوء والاستقرار، والحيلولة دون جر الأوضاع إلى تصعيد أكبر.

لافتاً إلى أن الصراع الحالي مرتبط إلى حد كبير بلاعبين محليين وإقليميين ودوليين، ودليل ذلك فتح جبهات في كل من لبنان واليمن وسوريا والعراق، فضلاً عن دعم إيراني وروسي وصيني، وهذا يؤثر بقوة في مجريات الحرب ونتائجها.

وبرأي المصري، فطالما يعتقد كل طرف بأنه الأقوى والأقدر على تحقيق الانتصار، فإن الجهود السياسية وجولة بلينكن، ستواجه مطبات عدة، وحتى لو تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف الحرب، فبمقدور الطرفين ((حماس وإسرائيل)) رفض القرار طالما لا يحظى بإجماع دولي.

واستناداً إلى رأي الكاتب والمحلل السياسي، محمـد الشريف، فمن الصعوبة بمكان أن تثمر جولة بلينكن عن وقف الحرب، وربما لا تحمل معها جديداً يختلف عن جولاته الأربع السابقة التي بدأها مع الأيام الأولى للقتال، وخصوصاً في ظل الموقف الأمريكي المنحاز للمصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة.

يوالي الشريف: يبدو الشارع الفلسطيني، فاقداً للأمل، بحدوث أي تقدم في مسار وقف الحرب في الوقت الراهن، ودون أن يحمل بلينكن، حلولاً جذرية، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين، الذي تنادي به الإدارة الأمريكية، فلن تكون جولته رمزية.

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