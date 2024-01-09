أوكرانيا تقصف بيلغورود رداً على الهجوم الروسي

قصفت أوكرانيا، أمس، منطقة بيلغورود الروسية، في رد على الهجوم الكبير التي شنته موسكو، أخيراً، وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية، إصابة 3 أشخاص.

فيما أسقطت الدفاعات الجوية 10 صواريخ أطلقتها راجمة من طراز ((آر إم 70 فامبير))، بينما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 520، وإصابة 1186، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022. وتعرضت بيلغورود لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما أدى هجوم أواخر ديسمبر الماضي، إلى مقتل 30 مدنياً، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.

وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على ((تليغرام)): ((تعرضت مدينة بيلغورود للقصف مرة أخرى، وأصيب أفراد)). وتابع: ((هناك الآن 3 أشخاص في العناية المركزة، خضعوا جميعاً لعمليات جراحية)). وأكد غلادكوف أن الهجوم ألحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية.

إلى ذلك، دمرت القوات الجوية الروسية 4 مراكز قيادة ومراقبة، و3 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط الدفاعات الجوية 10 صواريخ أطلقتها راجمة من طراز ((آر إم 70 فامبير)). في الأثناء، ذكر مكتب المدعي العام، في أوكرانيا حسب بيان وفق ما أوردت وكالة أنباء ((يوكرينفورم))، أنه حتى أمس تأثر أكثر من 1706 أطفال في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية.

مؤكداً مقتل 520 طفلاً، وإصابة أكثر من 1186 آخرين بجروح مختلفة الخطورة. وأضاف البيان إن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ504 حالات، تلتها خاركييف بـ312 حالة، وفي كييف 130 حالة، وفي خيرسون 145 حالة.

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