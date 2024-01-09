إسرائيل توسع عملياتها وسط وجنوب غزة .. واستهداف «أطباء بلا حدود»

واصلت أمس إسرائيل التصعيد حيث وسعت عمليتها العسكرية في خانيونس، حيث قتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني في خانيونس ودير البلح ومخيمات الوسطى التي دارت فيها معارك عنيفة.

فيما قالت منظمة ((أطباء بلا حدود)) إن قذيفة أصابت مأوى في خانيونس تابعاً لها يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 9 من جنوده في اشتباكات مع الفصائل المسلحة في غزة.

وأطلق الجيش أكثر من 100 قذيفة وصاروخ على خانيونس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تدمير برج سكني مكون من 16 طابقاً، ويضم أكثر من 60 شقة، ومجموعة من المقاهي والمحال التجارية، فيما كثف الطيران الحربي غاراته على دير البلح، وبلدة الزوايدة، وقرية المصدر.

وذكرت وكالة ((وفا)) الفلسطينية أن طيران إسرائيل ومدفعيته قصف بكثافة خلال الساعات الماضية منطقة قيزان النجار ومحيط مستشفى ناصر ومناطق متفرقة وسط خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل العشرات ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.

قصف

وقصف الطيران دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً ومنطقة الزوايدة ومخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع ورفح جنوبه، فيما قامت جرافاته المتوغلة في مخيم المغازي بتجريف مساحات من الأراضي الزراعية. وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 23310 قتلى و59167 جريحاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العمليات البرية تتوسع في مدينة خانيونس، مضيفاً أنه قتل عشرات من الفلسطينيين وعناصر من حركة حماس، وعثر على كميات كبيرة من الأسلحة وممرات أنفاق.

وخلال العمليات العسكرية في منطقة المغازي، وجه الطيران الإسرائيلي ضربة قتلت أفراد خلية مقاتلة، بحسب بيان الجيش.

مقتل 9 جنود

وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية قصفت مواقع عسكرية ومنشآت تخزين وسفناً تستخدمها القوات البحرية التابعة لـ((حماس)). فيما أعلن عن مقتل 9 من جنوده في غزة، ليصل إجمالي خسائره في حربه على القطاع إلى 187 قتيلاً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ذكرت امس أن مستشفى ((شهداء الأقصى)) بوسط القطاع استقبل جثامين 99 قتيلاً، بالإضافة إلى 65 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لوكالة ((أنباء العالم العربي)).

استهداف

ومن جانبها، قالت منظمة ((أطباء بلا حدود)) إن قذيفة أصابت مأوى في خان يونس تابعاً لها يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم.

وأوضحت ((أطباء بلا حدود)) أن 4 أشخاص أصيبوا، بينهم ابنة أحد موظفيها (5 سنوات) وهي في حالة حرجة، وأكدت أنها أبلغت سابقاً القوات الإسرائيلية بأن هذا كان مأوى للمنظمة ((ولم نتلق أوامر بإخلائه)).

وقد عبر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات جنوب القطاع مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس، وسط احتجاز 66 من العاملين بالمجال الصحي في غزة، وأكدت المنظمة أن النظام الصحي ينهار بوتيرة سريعة للغاية في هذا القطاع.

في الأثناء، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا بأن الحرب الإسرائيلية تسببت حتى الآن في نزوح قرابة مليون و900 ألف نازح في مختلف أنحاء غزة، معتبرة الأمر واقعاً بعد ترويج الجيش الإسرائيلي رسمياً خلال الأيام الأخيرة لتهجير سكان القطاع، وسط تحذيرات دولية من أن العديد من المناطق لم تعد صالحة للحياة، مما لا يترك للفلسطينيين إلا خيار الهجرة.

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