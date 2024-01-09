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«كهرباء دبي» تبحث سبل التعاون مع الشركات اليابانية في الطاقة المتجددة

1/9/2024 7:27:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إيمانيشي جون، القنصل العام الجديد للیابان في الدولة، وهنأه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهمته الدبلوماسية المقبلة. وبحث معاليه مع القنصل الياباني سبل تعزيز التعاون المشترك وأطر التنسيق وبناء شراكات مثمرة بين الهيئة والمؤسسات والشركات اليابانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الدولة. من جهته، أشاد القنصل الياباني بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات اليابانية العاملة في دبي، مثنياً على التعاون المشترك والمثمر معها.

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