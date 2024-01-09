«التوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في الدولة»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين ((مرصد سوق العمل في دولة الإمارات))، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل.

ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.

وقالت شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: ((يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين حيث يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية والاطلاع على النمو المحقق في مختلف الجوانب والمجالات)).

وأوضحت أن ((المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدراً موثوقاً به للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل.

كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات وهو ما يشكل بوصلة لمختلف الجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره)).

مؤشرات

وأكد أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة: ((يتضمن المرصد معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الإماراتي وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة.

بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها والتي تجعل سوق عمل دولة الإمارات استثنائياً ورائداً إقليمياً وعالمياً، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور سوق العمل ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية)).

بيانات

وأضاف إنه ((قد تم بناء المرصد بطريقة مميزة وجاذبة، تسهل عملية التصفح والانتقال، وتدعم التوجه للمعلومات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر، ويتميز بالسرعة، والحداثة، والوضوح، وتواتر رفده بالمعلومات، ليكون مرجعية أساسية تشمل مختلف نتائج أبحاث ودراسات الوزارة ومخرجاتها، وتعتبر هذه النسخة الأولى من مرصد سوق العمل، وسيتم تعزيز المرصد ببيانات إضافية وتفصيلية مستقبلاً.

وذلك وفق احتياجات المعنيين، وبما يتناسب مع سياسات مشاركة البيانات بالدولة)). وتعقد الوزارة، هذا الأسبوع، ورشة لاستعراض مرصد سوق العمل بحضور مجموعة من الشركاء والإعلاميين وذلك لتوضيح آلية استخراج المعلومات، والوقوف على ملاحظاتهم التطويرية واحتياجاتهم من البيانات الإحصائية لتعزيز استفادتهم من المنصة.

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