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17 متسابقاً يتنافسون في اليوم الرابع من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

1/9/2024 7:27:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شهد اليوم الرابع من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها ((24))، أمس، تنافساً بين 17 متسابقاً ومتسابقة للفوز بالمراكز الأولى في المسابقة. تجرى فعاليات المسابقة للمشاركين الذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وبجمعية النهضة النسائية للإناث، وذلك بمتابعة وحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وأولياء أمور المتسابقين، حيث تسابق أمام لجنة تحكيم الذكور 8 متسابقين من مرشحي مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وهم: لقمان عثمان موينغيريزا بالفرع الأول، محمد راشد محمد النساي الحمودي بالفرع الأول، علي محمد عبدالله بن زايد المخزومي الثاني من النهاية، علي سلطان علي سلطان الشامسي الثالث من النهاية، محمد عمر محمد حامد الثالث من النهاية، محمد بلال محمد عبد الوهاب الخامس من النهاية، وأحمد سالم راشد عبيد الزعابي السادس من النهاية. وتسابق أمام لجنة تحكيم الإناث 9 متسابقات من مرشحات مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة هن: تسنيم محمد عبد الباسط عبد الفتاح بالفرع الأول، مريم عادل عبد الرحيم العوضي بالفرع الأول، هاجر أحمد محمد أحمد بالخامس من النهاية، علياء علي محمد الجسمي بالرابع من النهاية، نظيفة فاطمة نذير أحمد بالثاني من النهاية، شهد عادل عبد الرحيم العوضي بالثاني من البداية، حمدة محمد كرم الرئيسي بالثالث من البداية، ملك رمزي المبارك بالثالث من النهاية، ومرشحة مركز عبيد الحلو لتحفيظ القرآن بدبي مريم محمد عمران بالخامس من النهاية. وأشاد فضيلة الشيخ الدكتور جمال إبراهيم إسماعيل عضو لجنة التحكيم بالمستوى الكبير والتنافس الشريف للمتسابقين بكل فروع المسابقة والتي تشجع على حفظ القرآن بأحكام التلاوة والتجويد والمراجعة والتخلق بأخلاق القرآن الكريم. وتوجه بالشكر إلى المولى عز وجل على هذه الجهود المباركة التي تأتي عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))، مضيفاً لا تكفي كلمات الشكر في حق الجائزة على أنشطتها ومسابقاتها التي حققت نجاحها وفاقت التوقعات ويسمع بها القاصي والداني.

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