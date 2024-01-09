143 جهة مشاركة بمبادرة «معاً لإسعادهم» في الشارقة

حققت مبادرة ((معاً لإسعادهم))، التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، تقدماً كبيراً على مدار الشهور الماضية، وبلغت أعداد الجهات المشاركة في دعم المبادرة نحو 143 منشأة تجارية من منشآت القطاع الخاص، ما يعكس حب أهل الإمارات والمقيمين على أرضها للخير والمشاركة في أعمال البر والإنسانية التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للمستحقين داخل الدولة.

وقال محمد بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، إن مبادرة ((معاً لإسعادهم)) مشروع خيري تم إبرامه بالشراكة مع عدد من أصحاب المحال والمنشآت التجارية في خطوة جديدة نحو تنمية الموارد والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها من خلال تخصيص درهم من قيمة كل فاتورة مبيعات كمساهمة خيرية من قبل أصحاب هذه المنشآت، في خطوة تؤكد سعي الجمعية نحو تنمية مواردها والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها، وهو ما دأبت عليه دوماً، وقد كانت مبادرة ((معاً لإسعادهم)) إحدى نتائج تلك الجهود.

تعاون قائم

وأوضح أن المبادرة تعد مبادرة شخصية من أحد الشباب المواطنين المتطوعين والذي بادر بتقديم استقطاع مالي عن قيمة كل فاتورة من مبيعات منشآته الخاصة، ومن خلال التعاون القائم بين الجمعية وشركائها المحسنين أصحاب المنشآت التجارية، والتي قامت على تخصيص كل منشأة تجارية من المنشآت المتعاونة درهماً من كل فاتورة مبيعات لتكون مساهمة ميسرة توفر دعماً كبيراً يمكن الجمعية من إيجاد مورد جديد يدعم مشاريعها وحملاتها الخيرية.

جهات متعاونة

وبدأت المبادرة بدعم من 36 منشأة تجارية، في حين وصلت أعداد الجهات المتعاونة حتى نهاية العام الماضي نحو 143 منشأة ما بين مطاعم ومحلات مخصصة للمشروبات ومحلات خياطة ومفروشات وبقالة، ومكاتب خدمات عامة، ومحال بيع المفروشات وخدمات السيارات، واستطاعت المبادرة من إبرامها مطلع عام (2020)، وحتى نهاية العام الماضي (2023) توفير تبرعات بقيمة 322 ألف درهم.

وأشار إلى أن هذه التبرعات تدعم كافة مشاريع الجمعية مثل طلبة العلم والمساعدات العلاجية وتفريج الكربة وإطعام الطعام وبناء المساجد وتيسير العمرة والحج والصدقة العامة.

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