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محمد الشرقي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

1/9/2024 7:27:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للكهرباء والماء.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية العمل على محاور زيادة الكفاءة التشغيلية والترشيد والخدمات المقدمة لدعم القطاع الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للأفراد المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة تواؤماً مع توجهات الدولة في هذه المجالات.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية في مجال المياه وخدماتها، ومستوى الإنتاج، وخطط تطوير شبكة المياه والتوزيع. وثمن سموه جهود شركة الاتحاد للكهرباء والمياه، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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