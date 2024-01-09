طلبة الثاني عشر يطلعون على نتائج الفصل الأول عبر حساباتهم الشخصية

اطلع طلبة الصف الثاني عشر على نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري، أمس عبر حساباتهم الشخصية، بينما تنتظر إدارات المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري فتح نظام المنهل لإدارات المدارس للإطلاع على نتائج الطلبة بشكل تفصيلي صباح اليوم.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه سيتم تنسيق اجتماعات من جانب المدارس لتشمل أولياء الأمور والمعلمين بهدف مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية. ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسةلتوحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري. ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سيتم الإعلان اليوم عن نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، ويوم غدٍ الموافق 11 يناير سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصفوف من الخامس إلى الثامن، بينما سيتم الكشف عن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع الجمعة 12 يناير.أوضحت سوزان توفيق مديرة مدرسة الشروق الخاصة أن إدارة المدرسة قامت بتحليل مبدئي للنتائج للمسارين العام والمتقدم وأظهرت نتائج التحليل أن نسبة النجاح الكلية بالمدرسة قد قاربت 96% من مجموع الطلاب الذين تقدموا لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والذين حصلوا على معدل أعلى من 95% هي 47% في المسار المتقدم، و33% في المجمل عند جمع المسارين. مشيرة إلى تقدم ملحوظ في مستويات الطلبة الذين تقدموا إلى هذه الاختبارات. وتابعت: لفت مسؤولو الأقسام بوجود ارتباط كبير بين أسئلة الاختبارات المركزية التي وردت سابقاً من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال ((هياكل الامتحانات))، مما كان له أثر كبير في ارتفاع مستوى الطلبة. وأضافت: ستعمل المدرسة على تنظيم جلسات فريدة للطلبة الذين يحتاجون إلى الدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم للتقدم لاختبار معدل تقوم المدرسة بإعداده لتعديل وتحسين نتائجهم.وأفاد حسن سوالمة مدير المدرسة الأهلية فرع دبي بنين، أن الإدارة المدرسية تنتظر السماح بالاطلاع على نتائج الطلاب من أجل وضع خطط تحسينية تلبي احتياجاتهم الأكاديمية، مؤكداً تقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يحتاجون إلى رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تعليمية متخصصة. من جهة أخرى أطلع طلبة المنهاج الوزاري على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر صفحة الطالب، بينما تخطر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس بنتائج الطلبة اليوم. وتفيد متابعات ((البيان)) وجود رضا وارتياح لدى الطلبة بخصوص معدل درجات المواد الدراسية للفصل المنتهي، خصوصاً العلوم الصحية والكيمياء والفيزياء واللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتراوح معدل الدراجات بين 90% إلى 97%، للمسار المتقدم، والعام بين 85% إلى 91%.





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