سلطان بن محمد بن سلطان وراشد بن سعود يبحثان قضايا الوطن

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتبادل سموهما الأحاديث الودية، كما تناولا عدداً من الموضوعات، التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين سموهما أهمية الأمن والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والسبل الكفيلة بتعزيز تنمية الدولة ومكتسباتها وازدهارها. من جهة أخرى ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. واعتمد المجلس إطلاق دليل المزارع النموذجية، الذي يهدف إلى تعزيز رؤية إمارة الشارقة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي الخالي من المواد الضارة بالصحة والبيئة، وتشجيع أفراد المجتمع على البدء بالمشاريع الزراعية المستدامة، وتأسيس رواد الأعمال في مجال الزراعة الإنتاجية. كما اعتمد المجلس اتفاقية تسيير خدمة النقل الجماعي للركاب بين إمارة الشارقة، ومحافظة مسقط في سلطنة عمان.

والتي تأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين الجانبين لخدمة القطاع اللوجستي؛ وبحسب الاتفاقية التي ستوقع بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة النقل الوطنية العمانية ((مواصلات)) سيتم توفير خدمة النقل الجماعي، وتسيير رحلات يومية من محطة الجبيل في الشارقة إلى محطة حافلات العذيبة في مسقط والعكس.

واعتمد المجلس إعفاء 102 مشروع من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((رواد)) بنسبة 50 % من رسوم الجهات الحكومية، ولمدة سنتين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.086 مليون درهم .

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