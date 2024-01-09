حمدان بن محمد: محمد بن راشد غيّر أحلام دبي المستحيلة إلى واقع

توجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع ((تريب أدفايزر)) أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم.

وذلك تزامناً مع حلول ذكرى العام الأول لإطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزوار في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وكذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

التقدم بثبات







وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النجاحات التي توالي دبي تحقيقها على الصعيد العالمي، في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، هي برهان على تقدم الإمارة بثبات في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنجازات كبيرة تحقق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

منوهاً سموه بالجهود التي تقف وراء تلك الإنجازات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة المستدامة، وتطوير دؤوب لكل القطاعات الاستراتيجية والحيوية ومن أهمها القطاع السياحي.

شهادة نجاح

وقال سموه: ((اختيار دبي للمرة الثالثة كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 ضمن منصة عالمية مهمة متخصصة في مجال السفر والسياحة، لتكون المدينة الأولى في العالم التي تنال هذا الاختيار لثلاث مرات متتالية، هو شهادة نجاح جديدة يمنحها العالم لدبي كثمرة لجهود تطوير لا تتوقف نسعى من خلالها إلى تقديم مفاهيم جديدة للامتياز في هذا القطاع المهم..

فسعادة زوارنا وتحقيق أعلى مستويات رضاهم هدف استراتيجي نسخر في سبيله كل الطاقات والإمكانات اللازمة.. ونعد بتقديم المزيد من المميزات لضيوفنا من حول العالم)).

وأثنى سموه على دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التطوير في دبي وضمن مختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي.

رؤية واضحة



وقال سموه: ((نعتز بشراكاتنا الراسخة مع القطاع الخاص النشط ونقدر دوره المؤثر في تحقيق مستويات متقدمة من النجاح والتميز الذي نفخر به ولن ندخر جهداً في الحفاظ عليه بل وتجاوزه برؤية واضحة للمستقبل، وتصميم على تحقيق الريادة فيه)).

وأشاد سمو ولي عهد دبي بجهود دائرة الاقتصاد والسياحة وما تقوم به من مبادرات هدفها التعريف بإمكانات دبي السياحية، وما توفره المدينة لزوارها من خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم كل ما يتطلعون إليه من خدمات ومرافق سياحية وترفيهية وبنية تحتية رفيعة المستوى، كذلك كل القطاعات والجهات الحكومية المشاركة في تحقيق هذا التميز العالمي.

ودوّن سمو ولي عهد دبي عبر ((اكس)): ((فازت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من ((تريب أدفايزر 2024)) لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي.. الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود...

لكن القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة)).

اختيار الملايين



وجاء إعلان اختيار دبي ضمن صدارة التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة ضمن جوائز اختيار المسافرين للعام 2024 لموقع ((تريب أدفايزر)). ويجري اختيار الجهات الفائزة بهذه الجوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم بتقديم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها.

كما تغطي جميع مراجعات المسافرين وتصنيفاتهم القيمة لأي وجهة مستقلة خلال فترة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 وحتى 30 سبتمبر 2023.

وجهة مفضلة



ويدلل هذا التقدير العالمي لدبي، باعتبارها الوجهة المفضلة في العالم، على تنوع الخيارات والعروض التي تقدمها المدينة لزوارها مدعومة بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وخدمة استثنائية في كل مراحل رحلة المسافر، وكذلك التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، والجمع بين المواهب المحلية وريادة الأعمال والمفاهيم مع الاستثمارات والشراكات العالمية.

ونتيجة لما تتمتع به المدينة من مقومات هائلة، فقد أصبح قطاع السياحة من القطاعات المهمة المساهمة في النمو الاقتصادي لدبي، حيث يمثل أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.

إنجاز مميز









وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ((إن هذا الإنجاز المميز الذي حققته دبي بحصولها على المركز الأول كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع ((تريب أدفايزر)) وللعام الثالث على التوالي، يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكذلك نتيجة للجهود المشتركة مع شركائنا في قطاع السياحة، وتجاوبهم وتعاونهم المثمر لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي يتزامن هذا الإنجاز مع الذكرى السنوية الأولى على إطلاقها.

وفي الوقت الذي تتواصل فيها الجهود لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة، فقد جاءت هذه الجائزة لتؤكد فاعلية جهودنا، مع حرصنا أن نعمل ضمن فريق واحد لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة)).

وأضاف: ((لقد أثبتت دبي ريادتها المتواصلة في مختلف المؤشرات والمقاييس الدولية على الرغم من المنافسة المتزايدة في منظومة السياحة العالمية، وذلك نتيجة ما تمتلكه من مقومات تميز كبيرة وبنية تحتية قوية ومتطورة باستمرار، إلى جانب التزامها بتقديم أرقى الخدمات.

وكذلك الترويج الفعال وإمكانية الوصول إلى شرائح مختلفة من المسافرين مع تقديم تجارب فريدة لهم. وسنواصل، بدعم من شركائنا، اتباع نهج مرن لتبقى دبي في طليعة الوجهات السياحية وتحقيق أهدافها الطموحة)).

تقدير دولي



وتمثل الجائزة المقدمة من موقع ((تريب أدفايزر)) أحدث إضافة جديدة إلى سلسلة الجوائز الدولية التي حصلت عليها دبي، ما يؤكد مكانة الإمارة الرائدة في قطاع السياحة والسفر.

ولقد حصدت دبي العديد من الجوائز العالمية في العام 2023، حيث تصدرت قائمة المدن التي يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها، بناءً على نتائج استبيان نشرته شركة ريميتلي Remitly، وهي خدمة تحويل الأموال الرائدة عبر الإنترنت.

كما صنفت دبي كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بُعد وفقاً لمؤشر الموظفين والمدراء العاملين عن بُعد لعام 2023 الصادر عن سفلز للاستشارات العقارية Savills.

أفضل المدن



بالإضافة إلى ذلك، حصلت دبي على المركز الثاني كوجهة سفر على مستوى العالم في مؤشر ((يورومونيتور)) لأفضل 100 مدينة كوجهة سفر لعام 2023. كذلك تم تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مدن في مؤشر مدن الطاقة العالمية، في تقرير صادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة موري ميموريال في اليابان.

وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً بحسب موقع نومبيو Numbeo، أكبر قاعدة بيانات مجانية في العالم للبيانات التي يسهم بها المستخدمون حول المدن والبلدان.

ويؤكد هذا التقدير العالمي لدبي على مدى جاذبيتها كوجهة عالمية مميزة للعيش والعمل والزيارة قادرة على توفير أسلوب حياة فريد من نوعه، وأيضاً أعلى معايير الأمن والسلامة التي تسمح للمسافرين بزيارة المدينة بكل أريحية وراحة البال.

تجارب متنوعة









من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: ((يعكس هذا الإنجاز التاريخي مدى التعاون المثمر بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في دبي، والذي أسهم في تقديم أفضل الخدمات والتجارب المتنوعة لضيوفنا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. ويجد المسافرون من جميع أنحاء العالم.

ممن يبحثون عن وجهة آمنة ومتكاملة ويسهل الوصول إليها، الكثير من العروض التي تقدمها المدينة لهم سواء أكانوا من العائلات أم المغامرين أم الزوار بهدف الأعمال، أم من محبي الثقافة والتراث، الذين يخوضون تجارب استثنائية في هذه المدينة النابضة بالحياة)).

مصدر إلهام



وأضاف: ((سعداء بهذا التقدير والتشجيع المستمر من زوارنا الدوليين، الذين تعكس تقييماتهم وملاحظاتهم تجاربهم الرائعة خلال فترة تواجدهم في دبي، والتي بلا شك تشكل مصدر إلهام للآخرين لاستكشاف العروض الاستثنائية التي تقدمها وجهتنا. وفي ضوء التطور المستمر لمتطلبات المسافرين واتجاهاتهم، وبمساعدة الآراء والملاحظات التي نتلقاها من خلال ((تريب أدفايزر)).

وكذلك المنصات الرقمية الأخرى، فضلاً عن الآراء التي نتلقاها من ضيوفنا في دبي بصورة مباشرة، فإننا سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية للحفاظ على أعلى المعايير فيما نقدمه من عروض وخدمات، وضمان حصول الزوار على تجارب فريدة لا يجدونها إلا في دبي)).

نمو مطرد



وعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة للزوار العديد من مقومات التميز منها أسلوب الحياة الفريد الذي تتيحه المدينة لسكانها وزوارها، والمبادرات التي أطلقتها الإمارة لتسهيل إجراءات الدخول إليها، والربط الجوي مع العديد من الوجهات حول العالم، فضلاً عن مشهد فنون الطهي الذي يحظى بتقدير دولي.

وواصلت دبي جهودها لتوفير العديد من المبادرات التنظيمية، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتقديم خيارات السفر المتنوعة كما تحافظ على مكانتها في طليعة الوجهات السياحية العالمية، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة وتسريع الزخم السياحي.

وفي شهر أكتوبر 2023، أعلنت دبي ونادي ريال مدريد لكرة القدم عن شراكة عالمية لزيادة الوعي بالمدينة على المستوى الدولي وهو ما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم.

ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد استقبلت دبي 15.37 مليون زائر دولي خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2023، بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

ولي عهد دبي:



الاختيار شهادة نجاح يمنحها العالم إلى دبي كثمرة لجهود تطوير لا تتوقف

دبي المدينة الأولى في العالم التي تنال هذا الاختيار لثلاث مرات متتالية

الإمارة تمضي بثبات إلى تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة ((D33))

سعادة زوارنا هدف استراتيجي نسخّر في سبيله كل الطاقات والإمكانات اللازمة

نسعى إلى تقديم مفاهيم جديدة للامتياز في مجال السياحة والسفر

سموه يشيد بجهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا التميز العالمي

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