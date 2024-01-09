حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان ورئيس جامعة كلباء، 364 منحة دراسية لطلبة الجامعتين .

وذلك لفصل الربيع من العام الأكاديمي 2023 ـ 2024.

وتضم المنح لطلبة جامعة خورفكان 28 منحة لبرامج الماجستير و85 لمختلف برامج البكالوريوس، أما جامعة كلباء فتضم 251 منحة لبرامج البكالوريوس وجميعهم من مواطني إمارة الشارقة ومن أبناء مواطنات إمارة الشارقة.

تكريم الشعراء العرب

وفي سياق آخر، كرّم صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، الشعراء العرب الفائزين بجائزة القوافي 2023، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمشاركين من ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته العشرين، من الأدباء والشعراء والإعلاميين، والذي انطلق يوم الاثنين الماضي. وقال سموه: ((نحن نرعى هذه الأمور وهي الحبُّ في الثقافة، والحبُّ في الشعر والأدب لتستمر ليس فقط في الشارقة وإنما في العالم العربي وغير العربي)).

ولفت سموه إلى أهمية المجلات المتخصصة مثل مجلة ((القوافي)) في نشر الشعر العربي ودراساته، مشيراً إلى متابعة سموه لها كل شهر لأهميتها الأدبية ولما تتضمنه القصائد المنشورة فيها من لغة رفيعة تجعلها أقرب إلى الصعوبة من السهولة، وتضعها كلها في مواضع استحقاق التكريم والجوائز.

وبارك سموه للشعراء الفائزين بالجائزة من مختلف الدول العربية وعددهم 12 شاعراً وشاعرة، متمنياً سموه مواصلة الإبداع والكتابة، محبةً في اللغة العربية وأهلها.

وأعلن سموه خلال كلمته عن تخصيص وديعة مالية لرعاية الجائزة ودعمها لتستمر على مدى السنوات المقبلة، داعياً الشعراء إلى الاستمرار في الكتابة وعدم التوقف عن الإنتاج الأدبي المتميز، حيث سيتم التكفل بطباعة ونشر وتوزيع ديوان شعرٍ لكل منهم برعايةٍ كاملةٍ من الشارقة.

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