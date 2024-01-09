رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع أذربيجان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر((زوجلوب)) الرئاسي في العاصمة باكو، حرصهما على العمل معاً لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق جديدة أرحب من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع أذربيجان خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والازدهار في البلدين وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر منصة ((إكس)): ((سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو.. بحثنا العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين)).

تفاهم

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أمس تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين.

شراكة

وشملت المذكرات التالي: مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ومذكرة بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها وزارة المالية الأذرية، ومذكرة بشأن التعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجامعة أذربيجان الدبلوماسية، وبروتوكول نوايا بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان.

ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع نقل الطاقة الكهربائية، وتعاون استراتيجي لتصدير الطاقة النظيفة، وخارطة طريق لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، واتفاقية تعاون استراتيجية بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول ((أدنوك)) وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان ((سوكار))، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول بما يدعم تحقيق انتقال عادل ومنصف ومنظم في قطاع الطاقة.

وتبادل المذكرات والاتفاقيات، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فيما تبادلها من جانب أذربيجان جيهون بايراموف وزير الخارجية.

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