سوق دبي لأعلى مستوى في 3 أشهر بمكاسب 4.1 مليارات

قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ0.69% أو ما يعادل 28.32 نقطة، أمس، مسجلاً 4117.72 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي ومواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

ونجح سوق دبي المالي في التحليق إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر (13 أسبوعاً تقريباً) بمكاسب سوقية ناهزت 4.1 مليارات درهم، لتتجاوز رسملة السوق حاجز 700 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 698.16 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 702.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((بي أتش أم كابيتال)) بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 2.68 درهم، ليقود ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي المالي.

وارتفع سهم شركة تاكسي دبي بنهاية الجلسة، بنسبة 3.23% عند 2.24 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة جاوزت 43.4 مليون درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((الاستشارات المالية الدولية)) 11.2%، و((شعاع كابيتال)) 9.6%، و((اكتتاب القابضة)) 3.8%، و((ديوا)) 1.6%، و((إعمار العقارية)) بأكثر من 1%، و((دبي الإسلامي)) 0.52%، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.29%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 83.8 مليون درهم، ليغلق عند 7.95 دراهم، تلاه ((تاكسي دبي)) بسيولة 43.4 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 35.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 31.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 122.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 91.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.57% إلى مستوى 9767 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 223.8 مليون درهم، تلاه ((أبوظبي الأول)) جاذباً 143.4 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 111.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.76%، وحياة للتأمين 4.6%، وأبوظبي الأول 4.3%، وأيبيكس للاستثمار 3%.

السيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 12.1 مليار درهم في تداولات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.662 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس إلى 3.674 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.972 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و401 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 494 مليون سهم عبر تنفيذ 22.3 ألف صفقة.

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