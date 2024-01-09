«رأس الخيمة العقارية» تطلق مشروع «كواترو ديل مار»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إطلاق مشروع كواترو ديل مار، أحد مشاريعها السكنية الفاخرة على جزيرة الحياة في ميناء العرب. ويتألف المشروع من 4 أبراج سكنية.
وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة إن السوق العقارية برأس الخيمة تشهد طلبا غير مسبوق، ونتوقع أن يزداد الطلب في 2024، ويؤكد إطلاق المشروع التزامنا بتلبية الطلب المتنامي والمتزايد على المساكن الفاخرة ذات الإطلالة البحرية، وإتاحة فرص الاستثمار العقاري بالإمارة.
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