«رأس الخيمة العقارية» تطلق مشروع «كواترو ديل مار»

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إطلاق مشروع كواترو ديل مار، أحد مشاريعها السكنية الفاخرة على جزيرة الحياة في ميناء العرب. ويتألف المشروع من 4 أبراج سكنية.

وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة إن السوق العقارية برأس الخيمة تشهد طلبا غير مسبوق، ونتوقع أن يزداد الطلب في 2024، ويؤكد إطلاق المشروع التزامنا بتلبية الطلب المتنامي والمتزايد على المساكن الفاخرة ذات الإطلالة البحرية، وإتاحة فرص الاستثمار العقاري بالإمارة.

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