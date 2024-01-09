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مليارا درهم تصرفات العقارات بدبي في يوم

1/9/2024 7:27:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 821.19 مليون درهم و508 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 968.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 41.88 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، ومبايعة بقيمة 40.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 77.12 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 163.35 مليون درهم، والثالثة نخلة ديرة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 292.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 49.74 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 12.46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.27 مليون درهم، منها 10 رهونات أراض بقيمة 12.12 مليون درهم و102 رهن فلل وشقق بقيمة 168.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 19.92 مليون درهم وآخر في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 69.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 22.92 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14.75 مليون درهم.

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