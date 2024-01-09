نجاحات استثنائية لعقارات دبي وأبوظبي في 2023

أعلنت ((بروبرتي فايندر))، البوابة العقارية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أحدث بياناتها السنوية المتخصصة بمراقبة الأسواق، إحراز قطاع العقارات في دبي وأبوظبي تقدماً ملفتاً لعام 2023.

وسجل سوق العقارات على الخارطة في دبي رقماً قياسياً مع طفرة ملحوظة، مما يدل على أعلى أداء سنوي على الإطلاق لعام 2023. وشملت بعض النجاحات التي ساهمت بشكل كبير في هذا العام من أهمها: تحقيق قفزة كبيرة في عدد المبايعات وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

نجاحات استثنائية

ووصف شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في ((بروبرتي فايندر)) النجاحات المتتالية التي حققها القطاع العقاري في موسم 2023 بـ ((الاستثنائية))، وأضاف: ((شهد القطاع العقاري المزدهر بروز اتجاهات جديدة وتنوعاً في شرائح المستهلكين، وزيادة حجم الأعمال، مع ارتفاع كبير على الطلب، قابله إمكانات هائلة ومتعددة الأوجه لتلبية الطلب حالياً ومستقبلاً.

بل إن التكنولوجيا والابتكار في مجال البحث عن العقارات مكنت الباحثين من الاندماج والتفاعل أكثر مع مناطقهم المفضلة، ومنهم من عاش هذه التجربة حتى قبل وصولهم إلى البلاد)).

نمو

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز دبي للإحصاء إلى أن قطاعي العقارات والبناء في دبي شهدا نمواً بنسبة 3.6% و1.9% على التوالي في النصف الأول من عام 2023، مما ساهم بما يقرب من 14.4% من إجمالي الناتج المحلي للمدينة لهذا العام.

وفي عام 2023، سجلت معاملات المبيعات رقماً قياسياً سنوياً جديداً بتجاوزه 400 مليار درهم. وساهم النمو الاقتصادي القوي وازدهار القطاع السياحي في زيادة الطلب على الإسكان.

وارتفعت معاملات البيع المسجلة إلى 133.134، وهو ارتفاع هائل بنسبة 38% مقارنة بـ 96.459 في عام 2022. وهذه الزيادة الملحوظة تضع معياراً جديداً للنمو التجاري غير المسبوق.

ووفقاً لبيانات ((دائرة البلديات والنقل)) بأبوظبي وصل عدد معاملات البيع في أبوظبي إلى مستويات قياسية مسجلة 13.298 معاملة بالمقارنة مع 7.957 معاملة في عام 2022، محققة قفزة كبيرة في نسبة المبايعات بلغت 75%. وشكلت المبايعات السكنية 97% من إجمالي العدد ونحو 85% من القيمة الإجمالية. وبلغت قيمة معاملات البيع 44 مليار درهم إماراتي، بزيادة ملحوظة بـلغت 120% بالمقارنة مع 19.9 مليار درهم في العام الماضي.

البيع على الخارطة

وسجلت المبيعات على الخارطة في دبي رقماً قياسياً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 68.783 معاملة من 43.151 في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 59.4% ويسجل أعلى أداء سنوي على الإطلاق لسوق العقارات على الخارطة.

وتتركز 70.4% من المعاملات على الخارطة في دبي في المناطق العشر الأولى، حيث تساهم المنطقة الرائدة بنسبة 14.4%، والثانية بنسبة 11%، والثالثة بأكثر من 7.8%.

وسجلت أبوظبي 10.151 معاملة بيع على الخارطة، بالمقارنة مع 5.095 معاملة في عام 2022، بزيادة بلغت 76% من إجمالي المعاملات، مقابل 67% في العام 2022. وارتفعت معاملات البيع على نحو كبير مسجلة نمواً وصل إلى 99% على أساس سنوي، مع ارتفاع 174% في القيمة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأسهمت قيمة معاملات البيع على الخارطة 35.570 مليار درهم مقابل 12.989 مليار درهم سجلها العام الفائت.

العقارات الجاهزة

وحققت المبيعات الحالية إنجازاً بارزاً في دبي في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 64.351 صفقة من 53.308 في عام 2022، وهو ما يمثل أعلى أداء سنوي مسجل مع زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 20.72%.

وجرى توزيع المعاملات القائمة/الجاهزة على 178 منطقة في عام 2023، لتشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، ما يعكس المشاركة الواسعة والأداء القوي لهذا القطاع في سوق العقارات.

أبوظبي

وسجلت أبوظبي 3.147 معاملة بيع للعقارات الجاهزة في عام 2023 بالمقارنة مع 2.507 في عام 2022، ما يمثل نحو 24% من إجمالي المعاملات مقابل 33% في عام 2022، في نمو ملحوظ بلغ 26% اعتباراً من عام 2022.

المناطق المفضلة

وشكلت مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا الخيارات المفضلة للراغبين في شراء أو استئجار شقة.

أما الباحثون عن امتلاك أو استئجار الفلل فكانت مناطقهم المفضلة، دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز ومدينة محمد بن راشد والبرشاء والجميرا داماك هيلز 2.

وحافظت مناطق جزيرة الريم وجزيرة ياس وشاطئ الراحة ومدينة خليفة وطريق الكورنيش وجزيرة السعديات ومدينة مصدر على تصدرها قائمة الخيارات المفضلة للراغبين في شراء أو استئجار شقة في أبوظبي لأغراض الاستثمار أو الإقامة في عام 2023. كما اهتم الباحثون عن شراء أو استئجار فلل أو منازل فاخرة ذات أسعار معقولة، لعام 2023، بمناطق جزيرة ياس وجزيرة السعديات والريف وجزيرة الريم ومدينة خليفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز