الإمارات تواصل قيادة الابتكار في المنطقة

توقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك أن تواصل الإمارات قيادة الابتكار والإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص واعدة في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والصناعات الأخرى غير النفطية في المنطقة، وذلك رغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في أسواق الطاقة وتوجهها نحو التنويع الاقتصادي يوفر سبلاً استثمارية مجزية.

جاء ذلك في إطار تقرير أصدره البنك حول توقعاته للأسواق العالمية للربع الأول 2024، والذي تضمن توصيات رئيسية للربع الأول كالتالي:

● السلع: ستشهد المعادن الثمينة طلباً متجدداً وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية. ومن المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً إلى مستوى قياسي جديد مع احتمال حصول الفضة على دفعة إضافية من مؤتمر الأطراف (كوب 28) وزيادة الإنفاق على الطاقة المتجددة.

وسيواجه البلاتينيوم المزيد من العجز وظروف السوق المتشددة مع الانتعاش المحتمل في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة مما قد يدفع إلى تقليل الفارق بين سعر البلاتينيوم وسعر الذهب بمقدار 250، مما يجعله يقترب من متوسط 5 سنوات البالغ 750 دولاراً للأونصة.

ومن المحتمل أن يتعرض النحاس لنقص في العرض في 2024 مع ارتفاع مخاطر العرض في وقت يتزايد فيه الطلب على معادن التحول الأخضر، خاصة في الصين، وإعادة التخزين من الشركات الغربية. يفضل الاستثمار في النحاس كسلعة بدلاً من الاستثمار في شركات التنقيب عن النحاس.

● الأسهم: يفضل تقليل الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة التي حققت مكاسب مبالغاً فيها نتيجة الضجة التي رافقت ظهور الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في وصول مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوى له في التاريخ، إلا أنه من غير المحتمل أن تحافظ على مكاسبها على المدى الطويل.

إضافة إلى ذلك، نحن نفضل مؤشرات الأسهم المتوازنة، إضافة إلى الأسهم التي تمتلك الحد الأدنى من التقلبات وعوامل الجودة. كما نصح البنك بتقليل الاستثمار في الأسهم اليابانية بسبب مخاطر ارتفاع قيمة الين الياباني. وهناك تفضيل للأسهم البريطانية والأوروبية في التقييم.

● الدخل الثابت: يتوقع أن يوفر ضعف النمو وتباطؤ التضخم بيئة مثالية لتفوق السندات على الأصول الأخرى. وتقدم السندات للمستثمرين الفرصة لتأمين واحدة من أعلى العائدات على مدى أكثر من 10 سنوات، مما يجعل من الصعب على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تسجيل عوائد سلبية حتى لو ارتفعت العائدات قليلاً مرة أخرى. وأشار إلى تفضيل الاستثمار في الأوراق المالية ذات الجودة العالية، متوقعاً أن يتسع انتشار سندات الشركات ذات التصنيف المنخفض بشكل معقول.

● العملات: لا يزال الدولار الأمريكي معرضاً للبيع عند ارتفاع سعره من خلال الاعتماد على مؤشرات الأداء الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة بدلاً من المؤشرات المطلقة. يحظى الين الياباني والذهب بالفرصة الأكبر لتحقيق المكاسب في ظل تراجع الدولار القائم على العائد. قد يشهد اليورو مقابل الدولار مكاسب تصل إلى 1.12 في أوائل الربع الأول.

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