23 % نمو زوار مهرجان قرية المطاعم في رأس الخيمة

اختتم مهرجان ((قرية المطاعم)) برأس الخيمة فعاليات دورته الخامسة، والذي نظمته مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، واستضافه مركز منار مول على الواجهة المائية للخور، واستقطب فعاليات المهرجان أكثر من 459.77 ألف زائر بنسبة 23% نمواً في عدد الزائرين مقارنة بالدورة الماضية، وبمشاركة 47 مطعماً وعارضاً يعملون في قطاع الضيافة.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي إقبالاً جماهيرياً لافتاً، وبحضور يوسف محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعدد كبير من القيادات المجتمعية ومسؤولي الدوائر بالإمارة، وتعزيزاً للنجاح الذي حققه المهرجان، فقد شهد ختام فعالياته تكريم الجهات الراعية والداعمة له، وإدارة مركز منار مول، وفريق العمل.

وأكد يوسف إسماعيل، جهود الفرق المشاركة في إنجاح النسخة الخامسة من المهرجان، ليعكس الحدث روح التعاون والارتقاء بتجربة الفعاليات والمهرجانات برأس الخيمة، لافتاً إلى أن ((مهرجان قرية المطاعم)) يُعد الحدث الأبرز على أجندة فعاليات الإمارة، ويعتبر حدثاً اجتماعياً وعائلياً ووجهة مميزة للعائلات، يستقطب كافة أُسر المواطنين والمقيمين والزائرين بالإمارة وكافة إمارات الدولة، وبات المهرجان حدثاً سنوياً يجمع الترفيه والإبداع.

وأشار إلى أن المهرجان يحتضن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يحرصون على عرض نتاج مشروعاتهم سنوياً بفعاليات قرية المطاعم وإبراز المستوى المتقدم للمشاريع التي شاركت في تقديم الأفضل، بالإضافة لدور المؤسسة في دعم المشاريع التابعة للمؤسسة من خلال توسيع حجم تعاملاتها بأسواق دولة الإمارات، وتشجيع الشباب والشابات المواطنين الذين يمتلكون الموهبة في عدة مجالات.

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