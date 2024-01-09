أسطول الشحن العالمي يشيخ.. وملاك السفن يقاومون التحول إلى الوقود النظيف

بلغ أسطول الشحن العالمي أكبر متوسط عمر له منذ حوالي 15 عاماً، رغم الضغوط المتزايدة على مالكي السفن لطلب سفن جديدة صديقة للبيئة والمساعدة في التخلص من انبعاثات الكربون التي تتسبب فيها التجارة العالمية. وقال سماسرة السفن، الذين يقدمون المشورة للملاك بشأن بناء السفن، إن القطاع متردد في طلب سفن جديدة تعمل بوقود أكثر اخضراراً بسبب عدم اليقين من توافر مثل هذه المصادر للطاقة.

كما استفاد ملاك السفن، في الوقت ذاته، من الطلب المتزايد على السفن المستعملة من مشغلي ((أسطول الظل)) الذي ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات، مما يعني أن العديد من السفن التي يجب أن تكون في مقالب الخردة، لا تزال تمخر عباب البحار.

وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة كلاركسونز للوساطة البحرية واطلعت عليها فاينانشال تايمز، بلغ متوسط عمر أسطول الشحن العالمي 13.7 عاماً في ديسمبر، وهو أعلى متوسط منذ عام 2009. وتستثني هذه البيانات السفن الصغيرة التي يقل حجمها عن 5.000 طن.

وفي نهاية العام الماضي، وصل عمر أسطول شحن الحاويات إلى 14.3 عاماً، وهو أعلى مستوى عمري منذ بدأت كلاركسونز جمع البيانات في عام 1993. وبلغ متوسط عمر الناقلات، التي تحمل النفط وغيره من السوائل، ذروة لم تحدث منذ عقدين بوصولها إلى 12.9 عاماً.

وقال ريتشارد ماثيوز، مدير الأبحاث في شركة جيبسون للوساطة البحرية، ((لم نر أي ناقلة نفط تقريباً تتحول للخردة))، منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي دفع الحكومات الغربية إلى فرض قيود على تجارة البضائع الروسية. وتدخل أسطول الظل الذي يتكون من مجموعة من الشركات ذات الملكية التي تفتقر إلى الشفافية لنقل النفط الروسي، حيث يشتري هذا الأسطول ناقلات نفط أقدم وأرخص، والتي غالباً ما تفكر شركات النفط الكبرى في التخلص منها بعد 15 عاماً من الاستهلاك.

وفقاً لبيانات شركة جيبسون، فقد ارتفعت القيمة السوقية لناقلة أفراماكس التي يبلغ عمرها 15 عاماً، وهي من النوع متوسط الحجم الذي يستخدم غالباً في نقل النفط الروسي، بنسبة 129% لتصل إلى 40 مليون دولار، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار بيع سفن أفراماكس التي من المفترض تحويلها للخردة بنسبة 40% لتصل إلى 9.2 ملايين دولار.

وقال ريتشارد ماثيوز إن مالكي السفن ((لا يخردونها بسبب المال الكثير الذي بإمكانهم كسبه)). كما أدت الحرب في أوكرانيا بشكلٍ غير مباشر إلى ارتفاع تكاليف شحن النفط، حيث تشتري أوروبا وارداتها النفطية من منتجين أبعد من روسيا، ويحصل ملاك الناقلات على أموال أكثر لقطع مسافات أطول.

وقال ستيفن جوردون، مدير الأبحاث في شركة كلاركسونز، إن شركات الشحن قد تتردد أيضاً في طلب سفن جديدة بسبب عدم اليقين بشأن الأنظمة الخضراء والوقود البديل. وتم اقتراح مجموعة من البدائل للوقود الأحفوري، بما في ذلك الأمونيا والميثانول الأخضر، رغم أن هذه الموارد لا تزال نادرة.

ويشيخ أسطول الشحن برغم الضغوط المتزايدة من جانب الجهات التنظيمية والعملاء للتخلص من انبعاثات الكربون. وهذا الصيف، حدد الدبلوماسيون في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة هدفاً لقطاع الشحن، الذي ينقل حوالي 90% من السلع المتداولة في العالم، لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو نحوه، لكنهم لم يتفقوا على التدابير الاقتصادية بعد، مثل ضريبة الكربون، التي من شأنها تضييق فجوة الأسعار بين الوقود الأحفوري والوقود الأخضر الأغلى سعراً.

وقال تريستان سميث، الباحث في مجال الشحن والطاقة في كلية لندن الجامعية، إن ضعف اللوائح البيئية يعني منح استثمارات مربحة للسفن القديمة، كما يعني أن ((السفن الأكثر تلويثاً، تبقى في الأسطول لفترة أطول)).

وقال جوردون إن تقادم الأسطول هو أيضاً نتيجة طبيعية لاقتراب السفن من نهاية دورة حياتها بعد آخر ذروة بناء للسفن في عام 2010. لكن من غير المحتمل أن يتغير هذا الاتجاه في أي وقت قريب. تقدر كلاركسونز أن طاقة بناء السفن انخفضت بنسبة 35% منذ عام 2010، حيث حدثت سلسلة من الاندماجات بين شركات بناء السفن في السنوات الأخيرة.

واختتم جوردون قائلاً: ((نحن نشهد تكثيفاً في (بناء السفن الجديدة) من حاويات وسفن للغاز الطبيعي المسال، وهو ما قد يخفف من شيخوخة السفن. أما بالنسبة لسفن البضائع والناقلات، فليس هناك سوى برامج صغيرة لبناء السفن الجديدة، لذا فإن تقادم السفن سيظل مستمراً)).

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