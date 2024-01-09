اللغة الدارجة للإنترنت تبقى لغزاً للقدامى في قطاعات الأعمال

لا أستطيع تحديد التوقيت الدقيق لحدوث ذلك، لكن تحولي من أُم رائعة إلى أخرى غارقة في الإحراج والخجل برز بقوة ذلك اليوم عندما أدخلت إحدى كلمات اللغة الدارجة للإنترنت في محادثة لي في المنزل. كان الهدف اختبار مدى إلمام ابني بهذه اللغة، لكن رده قاسياً: ((لا تقُولي هذا.. يبدو الأمر سخيفاً)).

من ناحية الكبرياء، كان ذلك فشلاً ذريعاً، لكن باعتباره اختباراً لاختلافات الأجيال في استخدام اللغة، فقد كان اختباراً ناجحاً. لقد اكتشفتُ كلمة ((rizz)) التي استخدمتها أمام ابني بطريقة تقليدية: فقد قرأت في الصحُف أن دار نشر جامعة أوكسفورد اختارتها لتكون كلمة العام. وهي اختصار لكلمة كاريزما، وتُعَرَّف ((rizz)) بأنها اللباقة، والسحر، أو الجاذبية، (أُدرك أنني على بُعد خطوة من شرح أن البيتلز هي فرقة غنائية شعبية).

إنني أتوقع بعض المُزاح في المنزل حول كوني غير مُطلعة على الكلمات الجديدة، ولكن هل يجب أن أستعد لذلك في العمل أيضاً؟ أم يجب أن يُتوقع من الموظفين المبتدئين أن يتكيفوا مع المعايير اللغوية التي وضعها زملاؤهم.. الأقدم والأكثر خبرة؟

وهذا يجعلنا نتطرق إلى قضية أوسع تتعلق بالانقسامات الجيلية التي تحدث في أماكن العمل حول العالم. لقد أخبرتني لورا إمبسون، أستاذة الإدارة في كلية بايز للأعمال، أخيراً أن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الخدمات المهنية قالوا إن أولويات الموظفين الأصغر سناً تُحيرهم.

فقد استغرب أحد الشركاء الإداريين في إحدى الشركات الأربع الكبرى (للمحاسبة والخدمات المهنية) كثيراً عندما قالت له موظفة مبتدئة إنها لم تكن أكثر فخراً بالعمل في الشركة مما كانت عليه في اليوم الذي أعلنوا فيه التخلص من الماصات البلاستيكية في مقصف الموظفين. ويسترجع أنه عندما كان في عمرها، كان أكثر ما يفتخر به في الشركة هو عند فوزها بعملية تدقيق كبرى جديدة.

كما هي الحال مع العديد من هذه القضايا، لا يتعلق الأمر بالضرورة باستسلام جيل لآخر، بل بالوصول إلى تفاهم ضمني. يقول ستيفن كاراديني، الأستاذ المساعد في جامعة ولاية أريزونا، والذي يدرس تأثيرات التكنولوجيات الناشئة على النشاط المهني: ((إن كانت اللغة تحجب المعنى، فهذه مشكلة كبيرة. فإن لم يكن الناس ملمين بهذا المفهوم، عندها تبرز مخاطر سوء الفهم)). وينطبق الأمر في كلا الاتجاهين.

في السنوات القليلة الماضية، أوحت موضة الأصالة والتقليدية في مكان العمل للناس أنهم يجب أن يتواجدوا بأنفسهم في مقر العمل. لكن لطالما كانت هذه كذبة. لا أحد يرغب في رؤية ذاتك الحقيقية في المكتب.. يمكن أن تشمل هذه الأصالة والتقليدية الاكتفاء بحضور النسخة المهنية من ذاتك.

في الواقع، لدينا أقنعة متعددة، حيث نُعدل نبرة الصوت أو المظهر بما يقتضيه الموقف. والأمر ذاته ينطبق على اللغة، فمجموعة الدردشة على الواتساب، والتي تضم عشرين زميلاً، تختلف تماماً عن العرض التقديمي لمجلس الإدارة.

عموماً، فإن الكثير يعتمد على السياق. لذا، تجد مديراً من الجيل ((إكس)) يعمل في مجال التسويق ويستهدف المستهلكين من الجيل ((زِد)) إنه سيشعر براحة أكبر حيال سماع اللغة العامية في مكان العمل مقارنة بشريك إداري في شركة محاماة صارمة.

هذا لا يعني أن عليهم محاولة إدخال كلمة ((rizz)) عنوة في الحوار، فكما أشار ابني، إنه أمر قد يكون سخيفاً ومثيراً للإحراج. جزئياً، قد يبدو ذلك مزيفاً، ولكن أيضاً لأنه من الصعب مواكبة سرعة تغيُر اللغة إذا لم تكن غارقاً فيها.

ويقول توني ثورن، مدير أرشيف اللغة العامية واللغة الجديدة في ((كينجز كوليدج لندن))، إن جيل زد ((متأثر بشدة بالاتجاهات الذائعة الانتشار والميمات، و(الأمر) لا يقتصر على الكلام.. فهو مُطّلع أيضاً على الاستعارات والتلميحات والصور البصرية)). علاوة على ذلك، فإن الفكاهة ((مُدهشة في إشارتها الذاتية ومرجعيتها، (وتفترض) المعرفة بالمؤثرين، والنكات الخاصة، والمشاهير والموضات المختلفة)).

إن المقاومة هنا لا تجدي، فالتكنولوجيا تجعل من الغرائب والفكاهة أموراً أكثر أهمية. وحسبما تقول إيريكا داوان، مؤلفة كتاب ((لغة الجسد الرقمية))، فإن اللغة العامية ((بإمكانها خلق قُرب مع الزملاء في الوقت الذي لم تعد لغة الجسد هي الوسيلة الأساسية للتواصل)).

وبكل تأكيد فقد تطورت معايير مكان العمل. وأشارت إيريكا داوان إلى أنه منذ خمس سنوات فقط، كان قادة الأعمال يشتكون من استخدام سماعات الرأس في المكتب، لكنها أصبحت ((الآن أمراً طبيعياً)).

لذلك، فالحال نفسها مع اللغة، حيث تتغلغل هذه اللغة العامية إلى نطاق الاستخدام الشائع بسرعة كبيرة. كذلك، لم يعد هناك من يوقع رسائله الإلكترونية بالعبارة الرسمية ((تفضلوا بقبول فائق الاحترام)).. الأكثر شيوعاً الآن: ((شكراً)) أو ((تحياتي)) أو ((أطيب التمنيات)).

لكنني رغم كل ذلك ما زلت أشعر ببعض الضيق عندما أرى توقيعات مختصرة مثل KR اختصاراً لتحياتي، وBW اختصاراً لأطيب التمنيات.. لذلك، أرجو أن تعطوني مهلة لمدة عام آخر.

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