تقليص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة ليس أمراً مسلماً به

إذا كنت تقرأ هذه المقالة، فتهانينا لك، فيبدو أنك ربحت نوعاً من جوائز اليانصيب، إذ يعيش حوالي 700 مليون إنسان حول العالم على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو خط الفقر الذي حدده البنك الدولي، مع العلم أن ذلك أقل من نصف سعر فنجان ((لاتيه الكركم)) في العاصمة واشنطن.

لكن كيف يمكن تضييق الهوة بين البلدان الفقيرة والغنية؟ لقد شغل هذا السؤال أجيالاً من الاقتصاديين العظام، بمن فيهم الراحل روبرت سولو، الحائز على جائزة نوبل، والذي توفي في 21 ديسمبر 2023. وقال مايكل كريمر من جامعة شيكاغو، وهو أيضاً حائز على جائزة نوبل، إن نموذج النمو الذي طوره سولو ((لا يزال يتمتع ببعد النظر والملاءمة الوثيقة للواقع)). فقط لو كان من السهل تحديد التقارب الذي تنبأ به.

كانت حياة سولو مدهشة، حيث نشأ في فترة الكساد، وترك دراسته مؤقتاً للتجسس على الاتصالات النازية. وعاصر اقتصادات أوروبا وهي تتعافى بسرعة في العقد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. وحسب تعبيره، كان سؤال: لماذا تنمو بعض البلدان أسرع من غيرها هو محور الحديث.

وأصبح النموذج الذي كتبه تأسيسياً؛ وما زالت كتبه تدرس حتى اليوم. كانت تنبؤاته لافتة للنظر. ابدأ ببلدين لديهما معدلات الادخار نفسها، ومعدلات نمو السكان، وإمكانيات الوصول إلى التكنولوجيا، ثم افترض أن عوائد الاستثمار تقل كلما حصلت على الكثير منها. وبالاستعانة بالقليل من علم الجبر، يمكن للمرء إظهار أن البلدان التي تبدأ فقيرة يجب أن تنمو بشكل أسرع من نظيراتها الأكثر ثراءً.

كانت فكرة ((التقارب غير المشروط)) فكرة جذابة ومتفائلة. لكنها كانت أيضاً حقل ألغام إحصائي. ويبدو أن دراسة أجريت عام 1986 وجدت أدلة لدى مجموعة من 16 دولة غنية. ولكن كما يصف الاقتصادي ديبراج راي، سيكون من السهل ملاحظة التقارب نحو النجومية بين فريق كرة سلة من الطراز الأول. ولكن الاستنتاج بأن مجموعة عشوائية من الراغبين في النجاح ستتجه نحو الطبقة العليا، فستكون تلك بمثابة قفزة كبيرة جداً.

أدت دراسات الأرقام على نطاق أوسع إلى تخلي الاقتصاديين عن فكرة التقارب غير المشروط. ومن المحبط أنه على مدى قرون، لم يكن مرجحاً نمو الدول الفقيرة بسرعة أكبر من الدول الغنية. ولم يصمد التقارب (المشروط) إلا عندما أخذت الاختلافات بين الدول، في عوامل مثل: نمو السكان، أو معدلات الاستثمار في الحسبان.

ثم حدث شيء استثنائي. فقد بدأت الدول الفقيرة، في منتصف التسعينات، تشهد نمواً أعلى نسبياً مقارنة بالدول الغنية، وكان هذا النمو أقل تقلباً وأكثر استمرارية. وكان ذلك الاتجاه واسع النطاق، ولم يكن مدفوعاً بدولة منفردة مثل الصين. وقد تم نشر دراسة في عام 2021 تطلق على هذا الأمر اسم ((العصر الجديد للتقارب غير المشروط)).

وهناك أيضاً دراسة مختلفة نشرت في عام 2021، أجراها كريمر وجاك ويليس من جامعة كولومبيا ويانغ يو من جامعة هونغ كونغ، حيث وجد الباحثون أن التغيير تزامن مع تزايد تشابه الدول في العديد من النواحي الأخرى أيضاً، بما في ذلك معدلات نمو السكان والاستثمار والإنفاق الحكومي.

رغم أن المؤلفين كانوا حريصين على الإشارة إلى أنه لم يكن واضحاً ما الذي يسبب ماذا، فمن الممكن أن تكون السياسات المتشابهة بشكل متزايد قد ساعدت الدول الفقيرة على التقارب مع الدول الغنية. ويقول ويليس إن القبول بهذه الفكرة، يقدم أساساً للتفاؤل. وهو ما يشير إلى أن التاريخ ليس قدراً، وأن السلبيات العميقة يمكن التغلب عليها.

وللأسف، قد يكون هذا العصر الذهبي الجديد قد انتهى بالفعل، حيث تؤكد أحدث البيانات الصادرة من البنك الدولي أنه خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، انخفض التباين في دخل الفرد في مجموعة متسقة من 204 دول. لكن بدءاً من منتصف العقد الثاني من هذه الألفية، استقر الوضع، وهو اتجاه لم تعكره جائحة كورونا إلا مؤقتاً.

وعند قياس التقارب بطريقة مختلفة، نجد أنه في العقدين الأول والثاني، نمت الدول الفقيرة بشكل أسرع من الدول الغنية. لكن بدءاً من عام 2015، كان دخل الفرد في الأساس غير مترابط مع النمو حتى عام 2022. وبين عامي 2019 و2022، شهدت الدول الفقيرة نمواً أبطأ من نظيراتها الغنية.

وسيكون من المريح التشبث بأمل التقارب غير المشروط. وربما تكثر الاتجاهات الحديثة الكلام حول غرابة جائحة فيروس كوفيد 19 بدلاً من الحديث عن العصر الجديد. وقد تكون استجابات الدول الغنية المالية القوية ساعدت في تحقيق التعافي أسرع، وهو تأثير سيتلاشى مع مرور الوقت.

ويقدم جاريد روبن من جامعة تشابمان نظرة أكثر تشاؤماً، وهي أن التقارب في أوائل الألفية الثانية كان مجرد تحول لمرة واحدة للعمال إلى سوق العمل العالمية. بمعنى آخر، هو عائد للعولمة السريع. في الوقت ذاته، ونظراً لتغير المناخ، وارتفاع أسعار الفائدة وهشاشة المؤسسات الديمقراطية، تبدو المؤسسات، مثلها مثل البنك الدولي، متشائمة بشأن التنمية.

لقد قال سولو ذات مرة إنه عند مناقشة النمو ((الأسئلة المطروحة أكثر من إجاباتها)). ولا يزال هذا صحيحاً. فنحن لا نعرف بالضبط كيفية التأكد من لحاق الدول الفقيرة بالدول الغنية. لكننا نعلم أيضاً أنه لا يوجد شيء تلقائي في الطريق لتحقيق هذا الأمر.

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