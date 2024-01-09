«لندن غيت» تكشف عن برج «فرانك مولر أتيرنيتاس» في مارينا دبي

استضافت ((لندن غيت))، شركة التطوير العقاري في الإمارات، و((فرانك مولر))، الشركة السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة، فعالية تم خلالها الكشف عن تحفة معمارية، برج ((فرانك مولر أتيرنيتاس))– في مارينا دبي أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية فاخرة في العالم، فيما تقدر قيمة المبيعات المتوقعة للأيقونة المعمارية بأكثر من 2 مليار درهم.

ويبلغ ارتفاع البرج 450 متراً، واضعاً بذلك معياراً عالمياً جديداً للمعيشة الفخمة بما يتمتع به من إطلالات بانورامية خلابة. كما يجسد المبنى المتوج بساعة عملاقة من صنع فرانك مولر مفهوم الحرفية والإبداع الذي لا يضاهى.

معالم أيقونية

وأكدت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لـ((لندن غيت))، التزام الشركة الراسخ بمواصلة تقديمها أرقى المشاريع السكنية في دبي وإضافة معالم أيقونية إلى أفق المدينة، من خلال مجموعة عقارات حصرية تزيد قيمتها الإجمالية على 8 مليارات درهم ستطرحها الشركة في دبي هذا العام.

وأضافت أن ((فرانك مولر أتيرنتاس)) لن يكون مجرد بناء سكني تقدمه شركة لندن غيت، بل سيكون مثالاً حياً يعكس التزام الشركة بالحرفية والإبداع الهندسي وأسلوب الحياة الحصري.

وسيتمتع البرج الأيقوني بإطلالات مميزة على دبي مارينا، حاملاً كافة التفاصيل التي تعكس قيمنا المشتركة المتمثلة في الدقة والإبداع وخلق إرث لا مثيل له لعملائنا المميزين.

ومن المتوقع أن يسهم البرج المكون من 106 في إعادة تشكيل أفق دبي، بفضل مجموعة متنوعة وحصرية من المساكن المميزة التي تقدمها لندن غيت، بما في ذلك قصور سكاي مانشن الفخمة وفيلات سكاي الرائعة والمساكن المصممة بعناية فائقة بخيارات تبدأ من غرفة نوم واحدة وحتى 3 غرف.

ويتمتع كل مسكن بتصميم يضفي أناقةً حصرية على نمط المعيشة الفخم، وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون درهم، وقد دخلت لندن غيت في شراكة مع مجموعة ون بروكر الحائزة على جوائز عالمية في مجالها بغية تقديم خطة دفع مرنة وبآلية دفع 40/60.

ويتمتع برج فرانك مولر أتيرنيتاس بموقع استراتيجي في دبي مارينا، ما يمنح ساكنيه عنواناً مرموقاً على الواجهة البحرية.

وتم تصميم برج فرانك مولر أتيرنيتاس ليقدم لقاطنيه تجربة استثنائية لنمط المعيشة الفاخرة، ويضم وسائل راحة تتراوح بين صالة المسرح والسينما الخاصة إلى الجاكوزي وخدمات الاستقبال والإرشاد على مدار الساعة، حيث تم تنسيق كافة التفاصيل بعناية فائقة لتقديم أسلوب حياة يليق بنخبة المجتمع.

وسيجري تسليم مساكن برج فرانك مولر أتيرنيتاس في يونيو 2027.

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