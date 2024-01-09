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«أجمل شتاء في العالم» ترسخ جاذبية الإمارات السياحية عالمياً

1/9/2024 7:26:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ترسخ حملة ((أجمل شتاء في العالم))، ريادة الإمارات وجاذبيتها السياحية عالمياً، وتعزز مكانتها وجهة مميزة ومفضّلة للسياح من داخل الدولة وأنحاء العالم بفضل تراثها الغني وتعدد المقاصد والوجهات الترفيهية والتسويقية والتاريخية وأماكن الزيارة والمغامرات الرياضية لتهدي الزوار تجارب استثنائية. وأثمرت الحملة التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الاتحادي، للترويج السياحي المشترك في كافة إمارات الدولة نتائج لافتة خلال دوراتها السابقة، وأبرزت العديد من الوجهات وأماكن الجذب السياحي في الدولة، وسلطت الضوء على أجمل المعالم الترفيهية والثقافية في الإمارات السبع، لتدفع القطاع السياحي نحو مزيد من الانتعاش، وتعزيز موقعه ضمن الأكثر مرونة عالمياً.
فرصة وتعمل ((أجمل شتاء في العالم)) على تشجيع السياحة الداخلية في موسم الشتاء، لما يوفره من فرصة للتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والأماكن التراثية الجميلة للدولة، فضلاً عن تحفيز التدفقات السياحية من شتى أنحاء العالم عبر تنشيط الحركة الوافدة من المناطق والمصادر التقليدية، بالإضافة إلى فتح وجهات جديدة لاستقطاب السياح. وترسخ الحملة مكانة الإمارات وجهة جذب سياحي إقليمي ودولي، وتعمل على إبراز مقومات التميز في أنحاء الإمارات عبر التنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي. توقيت واختارت الحملة فصل الشتاء توقيتاً للانطلاق سنوياً نظراً للطقس المناسب والدافئ الذي تتمتع به الدولة خلال أشهر الشتاء، ما يسمح للسياح خاصة القادمين من المناطق الباردة والطقس المتجمد الاستمتاع بباقة من الأنشطة السياحية والترفيهية والرياضية، بما في ذلك التخييم والجولات الصحراوية ورحلات السفاري، إلى جانب السياحة الثقافية والتراثية في المتاحف والمعالم التاريخية وغيرها. وتوفر الحملة للزوار من داخل الدولة وخارجها فرصة الاستمتاع بالأسواق التراثية في أنحاء الإمارات، والتي تعكس تراث وأصالة مدن الإمارات ومنها في دبي سوق الذهب وسوق مدينة جميرا وأسواق الفهيدي ونايف وسوق البهارات وسوق الأقمشة دبي، فيما يمكن لزوار دبي التجول في سوق السجاد وسوق القطارة. إضافة إلى سوق الزعفرانة بالعين وأسواق الشارقة كسوق العرَصة والبحر والشناصية. وفي عجمان يبرز سوق الذهب وسوق السمك، أما رأس الخيمة فيمكن زيارة السوق الكويتي وسوق النخيل وسوق الجمعة في الفجيرة. تجارب وتمنح الحملة الفرصة للسياح الاستمتاع بأجمل التجارب الشاطئية والمائية، حيث تتمتع الإمارات بعدد من الشواطئ التي تتميز برمالها البيضاء الناعمة، ويمكن قضاء أوقات طيبة مع أجمل الأنشطة والفعاليات المائية، وأيضاً الاستمتاع بمسارات الدراجات الهوائية في الجبال والأماكن المخصصة للتخييم ومسارات الدراجات في مخلف المدن بالدولة. طبيعة وتشكل الجزر أحد عناصر الجذب السياحي في الإمارات، حيث تحتضن الدولة عدداً كبيراً من الجزر التي تتمتع بطبيعة خلابة وبيئة مميزة، حيث يشكل بعضها محميات طبيعية تحتضن أنواعاً نادرة من الكائنات البرية والبحرية. ولعشاق المغامرة والباحثين عن تجارب ترفيهية استثنائية تزخر الإمارات بالعديد من الخيارات التي يحتاجها الشباب والمغامرون، حيث توفر ((فورمولا روسا)) الأفعوانية الأسرع في العالم لعُشاق المغامرة تجربة بالغة الإثارة، حيث يختبرون شعور التسارع إلى 100 كم/ ساعة في أقل من ثانيتين. وحماس السرعة التي تصل إلى 240 كم/ساعة وتُعدّ واحدة من أفضل مناطق الألعاب الحماسية في مدينة ((فيراري)) في أبوظبي، أما ((برواز دبي)) فيهدي زواره ومرتاديه إطلالات بانورامية لكامل المدينة من على ارتفاع 150 متراً، ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها، فيما يكتب ((عالم وارنر براذرز أبوظبي)) سجلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه. ولمعانقة السحاب يقدم برج خليفة، أطول مبنى على وجه الأرض وأعلى ما شيده الإنسان بارتفاع 828 متراً، أعلى منصّة مراقبة خارجية في العالم ويوفر البرج إطلالة ساحرة على أشهر معالم دبي السياحية. ويعتبر جبل جيس في رأس الخيمة إحدى وجهات الجذب العالمية، ويهدي عشاق المغامرات أطول مسار انزلاقي في العالم، فيما تطلق ((عين دبي)) العجلة الترفيهية الأكبر في العالم أكثر من 19 تجربة فريدة وسط أجواء رائعة وإطلالة مميزة على أفق دبي والخليج العربي، فيما يرسخ ((ديب دايف دبي)) مكانته وجهة لتجارب الغوص الأكثر تميزاً على مستوى العالم. وبفضل تطور منشآت الضيافة وتوسع الفنادق في إضافة المزيد من المنشآت الجديدة وزيادة أعداد الغرف الفندقية على مختلف درجاتها وأسعارها وأيضاً تزايد أعداد بيوت العطلات التي توفر أماكن إقامة عائلية تتوسع خيارات الإقامة أمام الزوار من داخل الدولة وخارجها وبما يسمح بتدفق المزيد من الزوار والذين يحظون بكل الرعاية ويتمتعون بكرم الضيافة والأصالة في الإمارات.

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