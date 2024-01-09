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وزارة الخزانة: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري

1/9/2024 7:26:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن أمس الثلاثاء.

ويأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.


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