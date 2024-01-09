أثارت جدلاً كبيراً .. ما قصة البطاقة الحمراء الدائرية؟

أثار إشهار حكم بطاقة حمراء دائرية الشكل في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، جدلا كبيرا في أوساط المهتمين بكرة القدم الأوروبية. ورفع حكم المباراة التي جمعت فريقي برينتفورد وولفرهامبتون بطاقة حمراء "مختلفة" في وجه اللاعب، توني هارينغتون، في الدقيقة الثامنة من عمر المواجهة.

وفيما كانت البطاقات الحمراء التي يطرد بموجبها اللاعبون، تثير نقاشات وجدالات تتعلق بقرارات الحكام في عدد من الحالات التحكيمية، كان الجدل الدائر بشأنها هذه المرة مغايرا، وفقا لقناة الحرة.

واعتبر موقع "سبورت بايبل"، أن اعتماد البطاقات الحمراء المستديرة في مباريات الاتحاد الإنجليزي، جاء من أجل اللاعبين الذين يعانون من مشاكل في التمييز بين الألوان، موضحا أن شكلها يساعد اللاعبين الذين يعانون من مشاكل عمى الألوان في أن يفهموا بوضوح أن البطاقة المستطيلة صفراء والدائرية حمراء.

وأورد موقع "غيفمي سبورت"، أن اعتماد الشكل الدائري يمكن أن يساعد أيضا المشاهدين في المنزل إن كانوا يعانون من نفس الاضطراب، من معرفة القرارات التحكيمية الصادرة خلال المباريات.

من جهتها، أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى اعتراف لاعبين سابقين، مثل توماس ديلاني، بأن معاناتهم من عمى الألوان، يسبب لهم ارتباكات في الملعب، وحتى عدم القدرة في بعض الحالات على التمييز بين زملائهم في الملعب.

وذهب موقع "غيفمي سبورت" لتقديم تفسير آخر لاستخدام البطاقات الدائرية، مشيرا إلى أنها تساعد كذلك الحكام على التمييز بين البطاقات الصفراء والحمراء، عندما يريدون استخراجها من جيوبهم وسط المباريات.

وقال موقع "سبورت بايبل"، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع هذه البطاقة، مشيرة إلى حالة مماثلة، في الموسم الماضي، أصدر خلالها الحكم دين وايتستون البطاقة النادرة خلال مباراة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بين ريكسهام وشيفيلد يونايتد.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز