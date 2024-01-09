إصابة بطل مسلسل «فوضى» بجروح خطيرة أثناء قتاله في غزة

أصيب الممثل والمغني الإسرائيلي، عيدان أميدي، بطل المسلسل الشهير "فوضى" الذي عرضته منصة "نتفلكس" العالمية، "بجروح خطيرة" وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأميدي ممثل ومغن إسرائيلي من مواليد عام 1988، وقد عرف بدوره في "فوضى" الذي بدأت "نتفلكس" عرضه عام 2016، ويحكي قصة مطاردة وحدة خاصة إسرائيلية لمسلح فلسطيني، وقد انضم مؤخرا لأداء خدمة الاحتياط في قطاع غزة إلى جانب القوات الإسرائيلية.

ووفقا لقناة الحرة، أعلن الممثل، في 12 أكتوبر الماضي، في حسابه عل منصة "أكس" إنه تم استدعاؤه للانضمام إلى قوات الاحتياط في يوم الهجمات، وقال وهو يرتدي زي الجيش ويحمل رشاشا: "كما ترون، أنا أرتدي ملابس مختلفة قليلا اليوم. هذا ليس مشهدا من فيلم "فوضى". هذا هو واقع الحياة".

وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بإصابته بجروح خطيرة أثناء القتال في غزة، وتم نقله جوا إلى مركز شيبا الطبي، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، حسبما ذكرت القناة 12.

وقال صحفي من المستشفى: "يمكن القول بحذر إنه تجاوز خطرا هدد حياته". وأكد والده لموقع "واللا" الإخباري تعرضه لإصابة، لكنه قال إن حياته ليست في خطر الآن.

وطلبت ابنة عمه آيلين في حسابها على إنستغرام من الجمهور الإسرائيلي الدعاء من أجل شفائه.

وفي رسالة فيديو تم تسجيلها الأسبوع الماضي في خضم المعارك، دعا أميدي إلى وقف الانقسام في الشارع الإسرائيلي، وقال "أضم صوتي إلى أصوات إخوتي في قوات الاحتياط لدعوة السياسيين ووسائل الإعلام والجميع: من ليس لديه شيء جيد ليقوله، أغلقوا أفواهكم. شعب إسرائيل حي".

وكان عدد من أفراد فريق عمل المسلسل قد انضوا إلى صفوف الجيش في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.





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