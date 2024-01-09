36 حاخاماً وطالباً يحتجون في الأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

احتج نحو 36 حاخاما وطالبا للعلوم الدينية من منظمات أمريكية أمس الثلاثاء في الأمم المتحدة مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، وحثوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم عرقلة تحركات من هذا القبيل في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).

ونظمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أمريكية، منها الصوت اليهودي من أجل السلام، ويهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية، وحاخامون من أجل وقف إطلاق النار. وجاء في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن 36 حاخاما شاركوا في الاحتجاج داخل قاعة مجلس الأمن.

وقال موقع هافنجتون بوست إن الحاخامين تمكنوا من الوصول إلى المبنى ضمن جولة إرشادية.

وطالبت الأمم المتحدة بوقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في ظل حصيلة قتلى الحرب الهائلة. واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرارات لمثل هذه الدعوات في مجلس الأمن قائلة إنها ستسمح لحركة (حماس) التي تحكم غزة بإعادة تنظيم صفوفها.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا تحركا للمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور لأسباب إنسانية الشهر الماضي.

ورفع المحتجون الثلاثاء في الأمم المتحدة لافتات كتب عليها "بايدن: العالم يقول أوقف إطلاق النار" وأيضا "بايدن: توقف عن استخدام حق النقض ضد السلام".

وشوهدت احتجاجات لوقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة في أماكن كثيرة في الولايات المتحدة، بدءا من المطارات والجسور في مدينة نيويورك ولوس انجليس إلى الوقفات الاحتجاجية خارج البيت الأبيض والمسيرات في واشنطن بالقرب من مبنى الكونغرس.

وقاطع محتجون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة يوم الاثنين خطابا لبايدن في كنيسة بولاية ساوث كارولاينا. وقال الرئيس إنه حث إسرائيل على الحد من هجماتها و"الخروج على نحو كبير من غزة".

وانقسمت الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة على رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة (حماس). فقد وصف جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، الجماعات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مثل منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بأنها "مجموعات كراهية" لا تمثل المجتمع اليهودي.

وأدى الهجوم الذي شنته حماس في السابع مع أكتوبر على إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، أي نحو واحد بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وسوى القصف الإسرائيلي أجزاء كبيرة من القطاع المكتظ بالسكان بالأرض، ما تركهم بلا مأوى، مع تهديد نقص الغذاء بحدوث مجاعة.





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